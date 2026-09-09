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Pieluszki WeePee
Pieluszki WeePee
Pieluszka
Akcesoria
Pieluszki WeePee
Pieluszka
Akcesoria
Pieluszki te zostały opracowane przez dział Children's Medical Ventures firmy Philips z myślą o wcześniakach, aby nawet najmniejszym noworodkom zapewnić wyjątkowy komfort i promować prawidłowe ułożenie ciała.
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Dokumentacja
Broszura
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Miękkie, elastyczne ściągacze przy nóżkach
Wyjątkowa chłonność utrzymująca wilgoć z dala od skóry dziecka
Wykonanie wspomagające prawidłowe ułożenie ciała
Funkcje
Miękkie, elastyczne ściągacze przy nóżkach
Pieluszki WeePee mają podwójne ściągacze przy nóżkach. Wykonano je z miękkiego, elastycznego tworzywa, co poprawia komfort i zwiększa dopasowanie pieluszki, minimalizując ryzyko wycieku.
Wyjątkowa chłonność utrzymująca wilgoć z dala od skóry dziecka
Pieluszki WeePee mają chłonność do 70 ml płynu, w zależności od rozmiaru (rozmiar XS – 25 ml, a rozmiar S i M odpowiednio 50 i 70 ml).
Rzepy zapewniające odpowiednie dopasowanie
Rzepy wykonano z miękkiego i elastycznego tworzywa, co zapewnia idealne dopasowanie i wysoki poziom komfortu. Rzepy nie przyczepiają się do skóry dziecka.
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Dokumentacja
Broszura produktu
Zastrzeżenie
*Produkt dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.
Strona nie znaleziona - Philips