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Reusable Pressure Transducer Holder

Wielorazowy przetwornik ciśnienia

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Umożliwia zamocowanie przetworników CPJ840J6 na stojaku na płyny infuzyjne. Z każdym przetwornikiem CPJ840J6 dostarczany jest jeden uchwyt.

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Specyfikacja

Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • CPJ840J5CPJ840J6, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Kategoria produktu
  • Inwazyjny pomiar ciśnienia
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Wielorazowy przetwornik ciśnienia
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Nie
Masa opakowania
  • 0,070 kg
Jednostka opakowania
  • 4 w opakowaniu
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • CPJ840J6
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • CPJ840J5CPJ840J6, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Kategoria produktu
  • Inwazyjny pomiar ciśnienia
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Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • CPJ840J5CPJ840J6, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT, M1006B, M3000A, M3001A, M3002A, M1312A, M3014A, M3016A, 863065, 863066, 863068, M1350B, M1350C, M1353A, M3015B, M3015A
Kategoria produktu
  • Inwazyjny pomiar ciśnienia
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Wielorazowy przetwornik ciśnienia
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Nie
Masa opakowania
  • 0,070 kg
Jednostka opakowania
  • 4 w opakowaniu
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • CPJ840J6
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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