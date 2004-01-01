Wyszukiwane terminy

Neonatal Infant Soft Single Patient Cuff Size #5

Mankiet

Obwód: 10,0–15,0 cm, z nową konfiguracją złączy, 40 mankietów w opakowaniu.

Specyfikacja

Mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP
Mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Noworodki
Rozmiar mankietu
  • Rozmiar 5
Kolor mankietu
  • Bordowy
Obwód kończyny
  • Od 10 do 15 cm
Szerokość worka
  • 5,5 cm
Długość worka
  • Długość mankietu = 25,6 cm. Długość worka = 15,4 cm.
Liczba przewodów
  • 1
Rodzaj złącza mankietu
  • Bezpieczeństwo
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • NIBP
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105AS
Typ produktu
  • Mankiet
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do stosowania u jednego pacjenta
Masa opakowania
  • 1,095 kg
Jednostka opakowania
  • 40 mankietów w opakowaniu
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • 989803209741, 989803209751, 989803166851 (M1596C), 989803166861 (M1597C)
