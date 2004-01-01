Obwód: 10,0–15,0 cm, z nową konfiguracją złączy, 40 mankietów w opakowaniu.
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Rozmiar mankietu
|
|Kolor mankietu
|
|Obwód kończyny
|
|Szerokość worka
|
|Długość worka
|
|Liczba przewodów
|
|Rodzaj złącza mankietu
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Jednostka opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Rozmiar mankietu
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Rozmiar mankietu
|
|Kolor mankietu
|
|Obwód kończyny
|
|Szerokość worka
|
|Długość worka
|
|Liczba przewodów
|
|Rodzaj złącza mankietu
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Jednostka opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.
Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?