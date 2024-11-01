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Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 1.1 m (3.6 ft)

Materiały eksploatacyjne do pulsoksymetrii

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Kabel łączący 8-stykowy M1943A o długości 1,1 m i złączem D-sub, przeznaczony do użytku z monitorami i czujkami SpO₂ firmy Philips umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych. Można go używać z następującymi czujnikami: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T i M1196T.

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Cechy
Adaptacja czujników

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.
  • Adaptacja czujników
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Adaptacja czujników

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.

Umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych

Z kabli M1943A i M1943AL należy korzystać w przypadku konieczności podłączenia 9-stykowego czujnika do 8-stykowego gniazda.

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Specyfikacja

Kabel łączący do pomiaru SpO2
Kabel łączący do pomiaru SpO2
Długość kabla
  • 1,1 m
Liczba styków
  • 8-stykowy
Kompatybilność czujnika
  • Philips
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • SpO2
Typ produktu
  • Kabel łączący
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Masa opakowania
  • 0,200 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 kabel
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1131A; M1132A; M1133A; M1134A; M1901B; M1902B; M1903B; M1904B; M1191T; M1192T; M1193T; M1196T
Kabel łączący do pomiaru SpO2
Kabel łączący do pomiaru SpO2
Długość kabla
  • 1,1 m
Liczba styków
  • 8-stykowy
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Kabel łączący do pomiaru SpO2
Kabel łączący do pomiaru SpO2
Długość kabla
  • 1,1 m
Liczba styków
  • 8-stykowy
Kompatybilność czujnika
  • Philips
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • SpO2
Typ produktu
  • Kabel łączący
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Masa opakowania
  • 0,200 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 kabel
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1131A; M1132A; M1133A; M1134A; M1901B; M1902B; M1903B; M1904B; M1191T; M1192T; M1193T; M1196T
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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