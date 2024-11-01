Kabel łączący 8-stykowy M1943A o długości 1,1 m i złączem D-sub, przeznaczony do użytku z monitorami i czujkami SpO₂ firmy Philips umożliwia podłączenie 9-stykowych czujników do gniazd 8-stykowych. Można go używać z następującymi czujnikami: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T i M1196T.
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|Długość kabla
|
|Liczba styków
|
|Kompatybilność czujnika
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Kategoria produktu
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Jednostka opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
|Długość kabla
|
|Liczba styków
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Długość kabla
|
|Liczba styków
|
|Kompatybilność czujnika
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Kategoria produktu
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Jednostka opakowania
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
|
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