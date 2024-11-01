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Thermal paper for PageWriter

Papier składany

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Składany, 210 × 297 mm, papier chemiczny/termiczny, nagłówek 6,7 cm, czerwona siatka

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Specyfikacja

Papier składany
Papier składany
Rozmiar papieru
  • 210 × 297 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 paczka = 200 arkuszy, 1 opakowanie = 6 paczek, razem 1200 arkuszy
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Bez bisfenolu A
  • Tak — bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • Papier
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Typ produktu
  • Papier bezkońcowy
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Jednorazowe
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
Papier składany
Papier składany
Rozmiar papieru
  • 210 × 297 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 paczka = 200 arkuszy, 1 opakowanie = 6 paczek, razem 1200 arkuszy
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
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Papier składany
Papier składany
Rozmiar papieru
  • 210 × 297 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Opakowanie
  • 1 paczka = 200 arkuszy, 1 opakowanie = 6 paczek, razem 1200 arkuszy
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • 860306, 860310, 860315, 860332, 860343, 860437, 860439, 860441
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Sterylny lub niesterylny
  • Niesterylny
Bez bisfenolu A
  • Tak — bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Kategoria produktu
  • Papier
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A, M1770A, M1771A, M1772A, 860284, 860315, 860310
Typ produktu
  • Papier bezkońcowy
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Jednorazowe
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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