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Thermal Array Paper 10 rolls per box, monitoring

Rolka

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Papier do rejestratora, 10 rolek w opakowaniu, monitorowanie

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Specyfikacja

Rolka papieru
Rolka papieru
Rozmiar papieru
  • 50 mm × 20 m
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Bez bisfenolu A
  • Tak — bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • Papier
Typ produktu
  • Rolka
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Nie
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,921 kg
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 10 rolek
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
Rolka papieru
Rolka papieru
Rozmiar papieru
  • 50 mm × 20 m
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Bez bisfenolu A
  • Tak — bez bisfenolu A i bisfenolu S
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Rolka papieru
Rolka papieru
Rozmiar papieru
  • 50 mm × 20 m
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Bez bisfenolu A
  • Tak — bez bisfenolu A i bisfenolu S
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • Papier
Typ produktu
  • Rolka
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Nie
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,921 kg
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 10 rolek
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • nie dotyczy
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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