Część głowową można pochylać w celu uzyskania optymalnej pozycji i wygody w przypadku trudnych badań, np. u pacjentów z kifozą. Cewka dS HeadSpine została wyposażona w funkcję próbkowania DirectDigital, co pozwala na pozyskiwanie wyjątkowo czystego sygnału MR. Bezstratna transmisja cyfrowa w technologii RF zapewnia podwyższony stosunek sygnału do szumu i pozwala na wykonywanie zaawansowanego obrazowania równoległego dS-SENSE.
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