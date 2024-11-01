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Monitory pacjenta IntelliVue zapewniają dostęp do konfigurowalnych widoków informacji przy łóżku pacjenta. Każdy model został wyposażony w funkcje trendów i wyświetlania, oferujące lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym.
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Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy typu horyzont – informacje w kontekście
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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