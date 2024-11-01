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Trendy na ekranie

Monitorowanie pacjenta — pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych

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Monitory pacjenta IntelliVue zapewniają dostęp do konfigurowalnych widoków informacji przy łóżku pacjenta. Każdy model został wyposażony w funkcje trendów i wyświetlania, oferujące lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym.

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Cechy
Narzędzia do analiz klinicznych w cza... || Wspomaganie decyzji

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych || Zaawansowany dostęp do danych

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.
Wyświetlanie trendów || Wspomaganie decyzji

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.
Trendy na ekranie || Zaawansowany dostęp do danych

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.
Trendy typu horyzont || Wspomaganie decyzji

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.
Trendy graficzne i tabelaryczne || Wspomaganie decyzji

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.
Trendy tabelaryczne || Wspomaganie decyzji

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).
  • Narzędzia do analiz klinicznych w cza... || Wspomaganie decyzji
  • Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych || Zaawansowany dostęp do danych
  • Wyświetlanie trendów || Wspomaganie decyzji
  • Trendy na ekranie || Zaawansowany dostęp do danych
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Narzędzia do analiz klinicznych w cza... || Wspomaganie decyzji

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.

Narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym umożliwiają wyświetlanie odchyleń od prawidłow

Konfigurowalne funkcje trendów i wyświetlania dają lekarzom zaawansowane narzędzia do analiz klinicznych w czasie rzeczywistym, zapewniających kontekst, wyróżnianie prawidłowości, i — po raz pierwszy — możliwość błyskawicznego rozpoznawania odchyleń od normy.
Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych || Zaawansowany dostęp do danych

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.

Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.
Wyświetlanie trendów || Wspomaganie decyzji

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.

Wyświetlanie trendów pozwala zobaczyć dane w kontekście

Skompresowane krzywe pozwalają zobaczyć bieżące dane w kontekście. Wyrównane linie siatki i skale czasu upraszczają równoczesną ocenę kilku trendów pomiarowych.
Trendy na ekranie || Zaawansowany dostęp do danych

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.

Trendy wyświetlane na ekranie stanowią niezwykle przydatny widok zmian zachodzących w czasie

Trendy wyświetlane na ekranie mogą obejmować dane pacjenta z okresu od 30 minut do 12 godzin. Do wyświetlenia trendu można wybrać jeden parametr lub kilka różnych parametrów. Wszystkie parametry z grupy są wyświetlane w tym samym formacie, z tymi samymi liniami siatki.
Trendy typu horyzont || Wspomaganie decyzji

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.

Trendy typu horyzont – informacje w kontekście

Trendy typu horyzont stanowią bardziej zaawansowaną wersję trendów ekranowych – narzędzia pomagającego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Ich głównym zadaniem jest pokazanie odchylenia od poziomu odniesienia wybranego przez lekarza. Poziom odniesienia może odzwierciedlać stan początkowy lub wartość docelową. Cieniowane trendy graficzne przejrzyście ilustrują odchylenia w czasie. Pogrubiony pasek odchyleń prezentuje w formie graficznej aktualny stan pacjenta, natomiast strzałka wskaźnika trendu pokazuje ogólną tendencję pomiarów pacjenta w ciągu ostatnich 10 minut.
Trendy graficzne i tabelaryczne || Wspomaganie decyzji

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.

Trendy graficzne i tabelaryczne ułatwiają uzyskanie istotnych informacji

Trendy graficzne są szczególnie przydatne w przypadku grup. W celu ułatwienia korelacji zgrupowane trendy mają ten sam czas. Ponadto trend graficzny jest wyświetlany na ekranie wraz z odpowiadającą mu krzywą w czasie rzeczywistym w tej samej skali.
Trendy tabelaryczne || Wspomaganie decyzji

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).

Trendy tabelaryczne są osadzone na ekranie

Trendy tabelaryczne są dostępne w przypadku następujących pomiarów: ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NBP), rzutu serca (C.O./C.I.), ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP), objętości krwi w klatce piersiowej (ITBV/ITBVI), wskaźnika czynności serca (CFI) oraz monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOFcnt/TOFrat).

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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