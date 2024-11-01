Z myślą o zmniejszeniu natłoku danych i uproszczeniu ich przeglądania

Dane trendów i bieżące znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia skupienie się na nich. Wszystkie odczyty liczbowe, krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym i trendy danego pomiaru mają ten sam kolor. Wizualne elementy danych są pogrubione i łatwe w identyfikacji.