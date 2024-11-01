IntelliSpace Portal 7.0 stanowi połączenie wysokiej jakości obrazów, zaawansowanej analizy i narzędzi usprawniających przebieg pracy w jednym rozwiązaniu do zaawansowanej analizy. Możliwość uzyskania na jednym ekranie ujednoliconego obrazu stanu pacjenta pozwala szybko uzyskać odpowiedzi na pytania.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele pytań, ale tylko jeden pacjent
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele pytań, ale tylko jeden pacjent
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden sta... || KBA1
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele metod obrazowania, jedna zinteg... || KBA1
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa... || KBA1
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Ścisła współpraca w całej sieci szpit... || KBA1
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro || KBA1
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Płynna integracja usprawnia opiekę na... || KBA1
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klin... || KBA1
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele pytań, ale tylko jeden pacjent
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele pytań, ale tylko jeden pacjent
Współczesne wiodące szpitale wykorzystują wiele metod i źródeł obrazowania w złożonej, znacznie rozproszonej sieci. IntelliSpace Portal spełnia liczne potrzeby w zakresie czasu i zasobów w jednej kompleksowej platformie dającej możliwość szybkiej wizualizacji, diagnozowania i komunikacji na poziomie różnych dziedzin klinicznych i metod obrazowania1, przy użyciu jednego sprawnego, sieciowego rozwiązania w zakresie organizacji pracy.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden sta... || KBA1
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele dziedzin klinicznych, jeden standard diagnostyczny
Aplikacje wchodzące w skład systemu IntelliSpace Portal 7.0 zostały opracowane pod kątem różnych badań. Ich oferta jest nieustannie rozszerzana o nowe rozwiązania, a istniejące aplikacje stale rozwijane. Nowe aplikacje oferują na przykład zaawansowane funkcje śledzenia i monitorowania chorób płuc. Wprowadzane jednocześnie udoskonalenia istniejących aplikacji pozwalają zwiększyć pewność stawianych rozpoznań.
Wiele metod obrazowania, jedna zinteg... || KBA1
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Wiele metod obrazowania, jedna zintegrowana platforma
Jedna, łatwa w użyciu przeglądarka umożliwia przegląd i analizę obrazów uzyskanych różnymi metodami. Używając różnych narzędzi 3D umożliwiających lepszą ocenę i pomiar stanów chorobowych, z uwzględnieniem danych z systemów CT, MR, MI, USG, iXR i DXR… nawet innych producentów, można uzyskać kompleksowy obraz stanu pacjenta.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa... || KBA1
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Czy przydałaby Ci się jedna dodatkowa godzina każdego dnia?
System IntelliSpace Portal 7.0 automatyzuje przetwarzanie obrazów i wiele zadań wykonywanych ręcznie, które spowalniają postawienie trafnego rozpoznania. Można wstępnie pobierać wcześniejsze badania w celu szybkiego porównania z bieżącym. Przetwarzanie bez potrzeby klikania pozwala przygotować przypadek przed jego otwarciem. Natomiast system edukacji klinicznej KnowledgeScape dostarcza na miejscu niezbędnych instrukcji dotyczących kluczowych zastosowań.
Ścisła współpraca w całej sieci szpit... || KBA1
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Ścisła współpraca w całej sieci szpitalnej
System IntelliSpace Portal 7.0 integruje się z systemami informacyjnymi i pozwala szpitalom na wykorzystanie pełnego potencjału zaawansowanej wizualizacji. Jako rozwiązanie serwerowe zarządzane na podstawie jednej licencji, jest łatwy w obsłudze, zarządzaniu i aktualizowaniu. Wszyscy pracują z tą samą wersją oprogramowania, a wszystkie aplikacje i licencje są częścią jednego rozwiązania.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro || KBA1
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Jedno rozwiązanie na dziś i na jutro
Przez dostęp do najnowszych aplikacji można świadczyć opiekę na najwyższym poziomie i rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju szpitala. To proste dzięki umowom serwisowym RightFit firmy Philips. Dają one dostęp na bieżąco do stale pojawiających się innowacji, które z roku na rok rozszerzają możliwości kliniczne, a także do usług doradztwa w zakresie optymalizacji przebiegu pracy, edukacji klinicznej i szkoleń.
Płynna integracja usprawnia opiekę na... || KBA1
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Płynna integracja usprawnia opiekę nad pacjentem
Integracja z systemami interwencyjnymi Allura firmy Philips umożliwia współpracę ze specjalistami oraz automatyczny wybór i uruchamianie zaawansowanych narzędzi analizy przed interwencją — nawet poza pokojem opisywania badań. Można łatwo inicjować sesje udostępniania i przetwarzania końcowego obrazów. Natomiast nasza opcja Web Collaboration2 umożliwia udostępnianie obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji przy użyciu większości standardowych przeglądarek internetowych.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klin... || KBA1
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych
Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.
Aktualizacja danych demograficznych pacjentów z systemów RIS/EMR, bogate informacje kontekstowe o pacjencie z systemów RIS/EMR, wstępne pobieranie obrazów na podstawie planowych zleceń, eksport raportu wyników klinicznych do systemów innych firm
Zgodność ze standardem DICOM
Automatyczne pobieranie wstępne (kolejka DICOM) z systemów PACS/VNA na podstawie zaplanowanych badań, szybkie przesyłanie za pośrednictwem systemu WADO-RS
Obsługa systemów różnych producentów
Obsługa systemów obrazowania różnych producentów oraz integracja z systemami informatycznymi różnych producentów
PACS i VNA
Oparta na standardzie DICOM integracja z systemami PACS i VNA w celu wstępnego pobierania obrazów, uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu portalu EMR/PACS/VNA
Wirtualizacja
Obsługa wirtualizacji po stronie serwera i klienta umożliwia uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu własnej infrastruktury informatycznej (nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu)
Opcje dla przedsiębiorstw
Opcje dla przedsiębiorstw
Skalowalność (wielu użytkowników)
Rozwiązanie można rozbudować do obsługi bardzo dużej liczby użytkowników w celu spełnienia potrzeb sieci IDN oraz wdrożeń wieloplacówkowych
Skalowalność (wiele placówek)
Rozwiązanie obsługuje modele scentralizowane, rozproszone i hybrydowe, zależnie od przepustowości sieci w poszczególnych placówkach, ze wspólnym modelem licencjonowania i globalnym dostępem do listy roboczej na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Niezawodność i czas pracy bez przestojów
Architektura systemu zapewnia wysoką dostępność, z automatycznym przełączaniem serwerów w razie awarii, oferując wysoki czas pracy bez przestojów na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Zgodność ze standardem HL7
Aktualizacja danych demograficznych pacjentów z systemów RIS/EMR, bogate informacje kontekstowe o pacjencie z systemów RIS/EMR, wstępne pobieranie obrazów na podstawie planowych zleceń, eksport raportu wyników klinicznych do systemów innych firm
Zgodność ze standardem DICOM
Automatyczne pobieranie wstępne (kolejka DICOM) z systemów PACS/VNA na podstawie zaplanowanych badań, szybkie przesyłanie za pośrednictwem systemu WADO-RS
Opcje dla przedsiębiorstw
Opcje dla przedsiębiorstw
Skalowalność (wielu użytkowników)
Rozwiązanie można rozbudować do obsługi bardzo dużej liczby użytkowników w celu spełnienia potrzeb sieci IDN oraz wdrożeń wieloplacówkowych
Skalowalność (wiele placówek)
Rozwiązanie obsługuje modele scentralizowane, rozproszone i hybrydowe, zależnie od przepustowości sieci w poszczególnych placówkach, ze wspólnym modelem licencjonowania i globalnym dostępem do listy roboczej na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Aktualizacja danych demograficznych pacjentów z systemów RIS/EMR, bogate informacje kontekstowe o pacjencie z systemów RIS/EMR, wstępne pobieranie obrazów na podstawie planowych zleceń, eksport raportu wyników klinicznych do systemów innych firm
Zgodność ze standardem DICOM
Automatyczne pobieranie wstępne (kolejka DICOM) z systemów PACS/VNA na podstawie zaplanowanych badań, szybkie przesyłanie za pośrednictwem systemu WADO-RS
Obsługa systemów różnych producentów
Obsługa systemów obrazowania różnych producentów oraz integracja z systemami informatycznymi różnych producentów
PACS i VNA
Oparta na standardzie DICOM integracja z systemami PACS i VNA w celu wstępnego pobierania obrazów, uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu portalu EMR/PACS/VNA
Wirtualizacja
Obsługa wirtualizacji po stronie serwera i klienta umożliwia uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu własnej infrastruktury informatycznej (nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu)
Opcje dla przedsiębiorstw
Opcje dla przedsiębiorstw
Skalowalność (wielu użytkowników)
Rozwiązanie można rozbudować do obsługi bardzo dużej liczby użytkowników w celu spełnienia potrzeb sieci IDN oraz wdrożeń wieloplacówkowych
Skalowalność (wiele placówek)
Rozwiązanie obsługuje modele scentralizowane, rozproszone i hybrydowe, zależnie od przepustowości sieci w poszczególnych placówkach, ze wspólnym modelem licencjonowania i globalnym dostępem do listy roboczej na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Niezawodność i czas pracy bez przestojów
Architektura systemu zapewnia wysoką dostępność, z automatycznym przełączaniem serwerów w razie awarii, oferując wysoki czas pracy bez przestojów na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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