Spełnianie potrzeb specjalizacji klinicznych

Za pomocą kompleksowego pakietu aplikacji sercowo-naczyniowych dostępnego w systemie IntelliSpace Portal 7.0 można diagnozować i monitorować choroby układu krążenia z wyjątkową przenikliwością. Usprawnia on zarządzanie pacjentami z jednego stanowiska w celu szybszego uzyskania wyników — wszystko z poziomu jednego obszaru roboczego. Ponadto jest on zintegrowany z systemami szpitalnymi, zapewniając znakomitą wydajność. System IntelliSpace Portal 7.0 oferuje pełną gamę narzędzi klinicznych i oszczędzających czas, które ułatwiają śledzenie postępu chorób płuc — od rozpoznania po monitorowanie terapii i badania kontrolne, wszystko na jednej zaawansowanej platformie. Można ją uruchamiać bezpośrednio z systemu PACS3 na potrzeby zaawansowanej segmentacji, oceny itd., w celu poprawy pewności diagnostycznej i usprawnienia współpracy.