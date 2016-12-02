SmartPath to oferowany przez firmę Philips program modernizacji sprzętu opracowany z myślą o długoterminowym sukcesie placówek. Program powstał z myślą o wydłużeniu okresu eksploatacji sprzętu oraz możliwości korzystania z najnowszych technologii bez konieczności zakupu nowych urządzeń. Pozwala on na pełne odnowienie sprawdzonego systemu Ingenia MR, odpowiadające zakupowi nowego sprzętu, w celu wydłużenia okresu jego eksploatacji i obniżenia całkowitego kosztu posiadania. Zobacz, w jaki sposób program SmartPath firmy Philips może pomóc Ci pewnie wkroczyć w przyszłość i wydłużyć czas użytkowania posiadanego systemu.
Konwersja istniejącego systemu zamiast zakupu nowego to również wybór na rzecz ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć emisję CO2 i zużycie energii potrzebne na wyprodukowanie nowego magnesu, a także wyeliminować koszty transportu, podniesienia i zainstalowania nowego magnesu ważącego nawet 3000 kilogramów.
Koszt konwersji posiadanego magnesu do rozwiązania nowej generacji jest znacznie niższy niż koszt zakupu nowego systemu. W porównaniu z instalacją nowego magnesu takie rozwiązanie wiąże się również z mniejszym ryzykiem opóźnień i niższymi kosztami instalacji nowego magnesu wynikającymi z konieczności burzenia ścian i stropów oraz korzystania ze specjalnych podnośników w celu jego przetransportowania na teren lub z terenu szpitala.
Konwersja istniejącego systemu zamiast zakupu nowego to również wybór na rzecz ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć emisję CO2 i zużycie energii potrzebne na wyprodukowanie nowego magnesu, a także wyeliminować koszty transportu, podniesienia i zainstalowania nowego magnesu ważącego nawet 3000 kilogramów.
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(1) W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez funkcji Compressed SENSE.
Dzięki programowi SmartPath można przekształcić posiadany system Ingenia w system Ingenia Elition X MR, który wyznacza nowe kierunki badań naukowych z zakresu obrazowania z zastosowaniem pola o natężeniu 3,0 T w oparciu o innowacyjną konstrukcję gradientów i technologii RF. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath daje dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.
Program SmartPath umożliwia przekształcenie posiadanego systemu Ingenia do wersji Ingenia 3.0T Evolution. Nowa wersja została wyposażona w poprawiające wydajność pracy innowacyjne rozwiązania SmartWorkflow obejmujące m.in. technologię bezkontaktowej detekcji pacjenta, automatyczne wskazówki pomagające odpowiednio ułożyć pacjenta oraz rozpocząć badanie bez odchodzenia od konsoli operatorskiej. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów 2D i 3D wszystkich struktur anatomicznych¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath to dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.
Program SmartPath umożliwia przekształcenie posiadanego systemu Ingenia do wersji Ingenia 1.5T Evolution. Nowa wersja została wyposażona w poprawiające wydajność pracy innowacyjne rozwiązania SmartWorkflow obejmujące m.in. technologię bezkontaktowej detekcji pacjenta, automatyczne wskazówki pomagające odpowiednio ułożyć pacjenta oraz rozpocząć badanie bez odchodzenia od konsoli operatorskiej. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów 2D i 3D wszystkich struktur anatomicznych¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath to dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.
Prof. Andrea Falini, ordynator oddziału neurochirurgii w szpitalu San Raffaele w Mediolanie we Włoszech, przedstawia korzyści programu SmartPath do dStream w systemie Achieva firmy Philips.
Szerokopasmowa architektura cyfrowa technologii dStream umożliwia wyjątkowo szybkie pozyskiwanie wysokiej jakości obrazów. Korzyści? Wzrost stosunku sygnału do szumu nawet o 40%*, zwiększenie liczby badań i uproszczenie procesów ze względu na brak konieczności modernizacji kanałów architektury RF. Program modernizacji SmartPath do dStream pozwala na wdrożenie architektury dStream bez instalacji całkowicie nowego systemu. To szybki i tani sposób zmiany analogowego systemu rezonansu magnetycznego na rozwiązanie cyfrowe.
Szerokopasmowa architektura cyfrowa technologii dStream umożliwia wyjątkowo szybkie pozyskiwanie wysokiej jakości obrazów. Korzyści? Wzrost stosunku sygnału do szumu nawet o 40%*, zwiększenie liczby badań i uproszczenie procesów ze względu na brak konieczności modernizacji kanałów architektury RF.
Program modernizacji SmartPath do dStream pozwala na wdrożenie architektury dStream bez instalacji całkowicie nowego systemu. To szybki i tani sposób zmiany analogowego systemu rezonansu magnetycznego na rozwiązanie cyfrowe.
* Wzrost stosunku sygnału do szumu nawet o 40% w porównaniu z niekorzystającym z technologii dStream systemem Achieva
Jako użytkownik bardzo doceniam niewielką masę cewek Breeze oraz ich złączy. Także nasi pacjenci są mile zaskoczeni komfortem badania oferowanym przez system MR 5300. A jeśli nasi pacjenci są zadowoleni, my także jesteśmy.”
Dayan Jackson Dudleythurai, elektroradiolog w pracowni rezonansu magnetycznego, szpital Aleris-Hamlet, Dania.
Zobacz, jak łatwo możesz przekształcić posiadany system rezonansu magnetycznego firmy Philips do nowej cyfrowej szerokopasmowej architektury dStream.
Zobacz, jak łatwo możesz przekształcić posiadany system rezonansu magnetycznego firmy Philips do nowej cyfrowej szerokopasmowej architektury dStream.
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