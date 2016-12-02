

Koszt konwersji posiadanego magnesu do rozwiązania nowej generacji jest znacznie niższy niż koszt zakupu nowego systemu. W porównaniu z instalacją nowego magnesu takie rozwiązanie wiąże się również z mniejszym ryzykiem opóźnień i niższymi kosztami instalacji nowego magnesu wynikającymi z konieczności burzenia ścian i stropów oraz korzystania ze specjalnych podnośników w celu jego przetransportowania na teren lub z terenu szpitala.

Konwersja istniejącego systemu zamiast zakupu nowego to również wybór na rzecz ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć emisję CO 2 i zużycie energii potrzebne na wyprodukowanie nowego magnesu, a także wyeliminować koszty transportu, podniesienia i zainstalowania nowego magnesu ważącego nawet 3000 kilogramów.