Dzięki programowi SmartPath można przekształcić posiadany system Ingenia w system Ingenia Elition X MR, który wyznacza nowe kierunki badań naukowych z zakresu obrazowania z zastosowaniem pola o natężeniu 3,0 T w oparciu o innowacyjną konstrukcję gradientów i technologii RF. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath daje dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.
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Nowe obszary czynnościowego obrazowania OUN metodą MR — od programu SP do systemu Elition X
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary czynnościowego obrazowania OUN metodą MR — od programu SP do systemu Elition X
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30% — od programu SP do systemu Elition X
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30% — od programu SP do systemu Elition X
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Nawet o 60% wyższa rozdzielczość — od programu SP do systemu Elition X
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Nawet o 60% wyższa rozdzielczość — od programu SP do systemu Elition X
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — od programu SP do systemu Elition X
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — od programu SP do systemu Elition X
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Większy komfort pacjentów — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Standaryzacja floty systemów MR — od programu SP do systemu Ingenia 3.0T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR — od programu SP do systemu Ingenia 3.0T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Wydajność z myślą o pacjentach — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Nowe obszary czynnościowego obrazowania OUN metodą MR — od programu SP do systemu Elition X
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30% — od programu SP do systemu Elition X
Nawet o 60% wyższa rozdzielczość — od programu SP do systemu Elition X
Nowe obszary czynnościowego obrazowania OUN metodą MR — od programu SP do systemu Elition X
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Nowe obszary czynnościowego obrazowania OUN metodą MR — od programu SP do systemu Elition X
Nowe obszary w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego
Zastosowane w systemie Ingenia Elition gradienty Vega HP pozwalają uzyskać nawet o 23% wyższą rozdzielczość czasową podczas badań fMRI, co przekłada się na wyjątkową jakość obrazowania czynnościowego przy natężeniu pola 3,0 T². System Ingenia Elition otwiera drogę do nowych obszarów w dziedzinie czynnościowego obrazowania OUN metodą rezonansu magnetycznego, dając możliwość lepszego poznania połączeń i funkcjonalnych zależności w obrębie mózgu.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30% — od programu SP do systemu Elition X
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30% — od programu SP do systemu Elition X
Akwizycja obrazów DWI w czasie krótszym nawet o 30%²
Zastosowane w systemie Ingenia Elition niezwykle efektywne gradienty pozwalają przyspieszyć obrazowanie dyfuzyjne nawet o 30% przy jednoczesnym zwiększeniu ostrości². Średni wzrost rozdzielczości kontrastowej, jaki można uzyskać podczas obrazowania dyfuzyjnego, wynosi 70%². Skrócenie czasu TE nawet o 15% w przypadku obrazowania dyfuzyjnego dodatkowo poprawia wskaźnik SNR².
Nawet o 60% wyższa rozdzielczość — od programu SP do systemu Elition X
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Nawet o 60% wyższa rozdzielczość — od programu SP do systemu Elition X
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Nowo opracowane gradienty w połączeniu z przyspieszającą badanie technologią Compressed SENSE pozwalają uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego. Precyzja nie musi oznaczać wydłużenia czasu badania.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Dzięki rekondycjonowaniu systemu ułatwiającemu dostęp do nowych możliwości klinicznych Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej całkowitej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych do oferty rozwiązań MR firmy Philips począwszy od 2013 r.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — od programu SP do systemu Elition X
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — od programu SP do systemu Elition X
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowanie pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)⁵. Technologia bezkontaktowego wykrywania obecności pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Firma Philips poświęca szczególną uwagę kwestii komfortu pacjentów podczas badań MR. Nasz wyjątkowy program Ambient Experience pozwala na dostosowanie oświetlenia oraz elementów dźwiękowych i wizualnych prezentowanych w gantry do preferencji personelu i pacjentów. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o zapewnieniu relaksujących bodźców sensorycznych.
Większy komfort pacjentów — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system Ingenia Elition zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Standaryzacja floty systemów MR — od programu SP do systemu Ingenia 3.0T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR — od programu SP do systemu Ingenia 3.0T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard w wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 3.0T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Wydajność z myślą o pacjentach — od programu SP do systemu Ingenia Elition X
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Specyfikacja
Magnes Xtend
Magnes Xtend
Masa magnesu
4800 kg
Projekt otworu
70 cm
Maksymalne pole widzenia
55 cm
Typowa homogeniczność przy DSV wynoszącym 45 cm
≤ 0,9 ppm
Technologia HeliumSave
Tak (zerowe parowanie)
Szybkość parowania czynnika chłodzącego w zwykłych warunkach skanowania
0,0 l/godz.
Gradienty Vega HP
Gradienty Vega HP
Maks. amplituda dla każdej osi
45 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
220 T/m/s
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
W pełni cyfrowy
dStream
Tak
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
1. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
2. W porównaniu z systemem Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. W porównaniu ze standardowym materacem.
4. Aby sprawdzić kompatybilność systemów, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
5. Zgodnie z definicją sztucznej inteligencji (AI) opracowaną przez grupę ekspertów na szczeblu UE.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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