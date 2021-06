do

Program SmartPath umożliwia przekształcenie posiadanego systemu Ingenia do wersji Ingenia 1.5T Evolution. Nowa wersja została wyposażona w poprawiające wydajność pracy innowacyjne rozwiązania SmartWorkflow obejmujące m.in. technologię bezkontaktowej detekcji pacjenta, automatyczne wskazówki pomagające odpowiednio ułożyć pacjenta oraz rozpocząć badanie bez odchodzenia od konsoli operatorskiej. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów 2D i 3D wszystkich struktur anatomicznych¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath to dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.