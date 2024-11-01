Program SmartPath umożliwia przekształcenie posiadanego systemu Ingenia do wersji Ingenia 1.5T Evolution. Nowa wersja została wyposażona w poprawiające wydajność pracy innowacyjne rozwiązania SmartWorkflow obejmujące m.in. technologię bezkontaktowej detekcji pacjenta, automatyczne wskazówki pomagające odpowiednio ułożyć pacjenta oraz rozpocząć badanie bez odchodzenia od konsoli operatorskiej. Funkcja Compressed SENSE pozwala na przyspieszenie badań nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów 2D i 3D wszystkich struktur anatomicznych¹. Przekształcenie w ramach programu SmartPath to dostęp do najnowszych technik skanowania, które służą stawianiu trafnych rozpoznań.
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Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Bezkontaktowa detekcja pacjenta — program SP — droga do systemu Ingenia 1.5T Evolution
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezkontaktowa detekcja pacjenta — program SP — droga do systemu Ingenia 1.5T Evolution
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Większy komfort pacjentów — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Standaryzacja floty systemów MR – od systemu SP do Ingenia 1.5T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR – od systemu SP do Ingenia 1.5T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Bezkontaktowa detekcja pacjenta — program SP — droga do systemu Ingenia 1.5T Evolution
Skrócenie badań MR nawet o 50% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Rozdzielczość wyższa nawet o 60% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Wszystkie potrzebne informacje w zasięgu ręki
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Dzięki gotowym instrukcjom podawanym w czasie rzeczywistym i wglądowi w szczegóły bieżącego badania rośnie pewność personelu, który może szybciej przygotować pacjenta. Wysokiej jakości wyniki można osiągać niezależnie od poziomu specjalistycznej wiedzy członków personelu dzięki dostępnej na wyciągnięcie ręki pomocy w postaci ekranu VitalScreen.
Bezkontaktowa detekcja pacjenta — program SP — droga do systemu Ingenia 1.5T Evolution
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Bezkontaktowa detekcja pacjenta — program SP — droga do systemu Ingenia 1.5T Evolution
Bezdotykowe wykrywanie pacjenta
Zdejmij ze swojego personelu ciężar wielokrotnego pozycjonowania pasa do wykrywania ruchów oddechowych. Poprawianie ułożenia pasa uniemożliwia skupienie uwagi operatora na pacjencie w momencie, gdy jest ważne, aby pacjent czuł się komfortowo i zachował spokój. Do automatycznego wykrywania wzorców oddechowych pacjenta służą dziś czujniki optyczne i sztuczna inteligencja (AI)². Technologia bezkontaktowej detekcji pacjenta VitalEye umożliwia szybkie wykrywanie jego czynności oddechowej bez potrzeby angażowania operatora.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Skrócenie badań MR nawet o 50% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Skrócenie badań MR nawet o 50% przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów¹
Czas jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje pracownia MR. Co powiesz na to, że istnieje sposób na odzyskanie czasu, który tracisz podczas badań MR? Czasu, który można przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego? Na przykład na lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i spełnienie oczekiwań lekarzy kierujących. Dokładnie taki scenariusz może realizować Twoja pracownia rezonansu magnetycznego, korzystając z funkcji Compressed SENSE.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Rozdzielczość wyższa nawet o 60% — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Rozdzielczość wyższa nawet o 60%¹
Przyspieszająca badanie technologia Compressed SENSE pozwala uzyskać nawet o 60% wyższą rozdzielczość przestrzenną¹ przy takim samym czasie trwania badania. Przekłada się to na wzrost liczby detali i większą precyzję. Dzięki temu personel medyczny może skrócić czas potrzebny na wykonanie np. izotropowego obrazowania 3D układu mięśniowo-szkieletowego.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dostęp do najnowszych technik skanowania
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Dzięki aktualizacji systemu będziesz mieć dostęp do nowych możliwości klinicznych, przez co Twoja placówka zyska większą konkurencyjność i liczbę pacjentów kierowanych na badania. Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 30 unikalnych aplikacji klinicznych wprowadzanych systematycznie do oferty rozwiązań MR firmy Philips od 2013 r.
Większy komfort pacjentów — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Większy komfort pacjentów — program SP — droga do systemu Ingenia Evolution
Większy komfort pacjentów
Dzięki komfortowemu materacowi system zapewnia pacjentom większą wygodę. Leżenie w bezruchu na wygodnym materacu było łatwiejsze niż leżenie na standardowym materacu średnio dla 90% pacjentów odczuwających silny dyskomfort podczas badania³. Ogólny komfort w przypadku tej grupy pacjentów może wzrosnąć nawet o 36%³.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Niezwykłe wrażenia wizualne
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Opracowane w celu zapewnienia pacjentom relaksujących bodźców sensorycznych rozwiązanie Ambient Experience przynosi ulgę w stresujących sytuacjach dzięki połączeniu dynamicznego oświetlenia z projekcją kojących obrazów i dźwięków. Od momentu umieszczenia pacjenta w tunelu skanera (uznawanego przez większość osób za najbardziej stresujący) do czasu zakończenia skanowania rozwiązanie In-Bore Connect pozwala pacjentom zrelaksować się, ułatwia wykonywanie poleceń personelu i ogranicza poruszanie się.
Standaryzacja floty systemów MR – od systemu SP do Ingenia 1.5T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Standaryzacja floty systemów MR – od systemu SP do Ingenia 1.5T Evolution
Standaryzacja floty systemów MR przy stałych kosztach rocznych
W przypadku posiadania większej liczby skanerów firmy Philips standaryzacja w ramach tej samej wersji oprogramowania pozwala podnieść wydajność dzięki udostępnieniu operatorom jednego interfejsu użytkownika na potrzeby szkolenia i korzystania z takich samych protokołów ExamCard na wielu skanerach. W ramach programu Technology Maximizer Plus⁴ system Ingenia 1.5T Evolution i pozostałe urządzenia floty będą aktualizowane w miarę udostępniania najnowszych wersji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z ulepszeń programowych i nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu aktualizacji wszystkich posiadanych systemów MR.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Zapobieganie problemom, zanim wystąpią
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Awaria skanera może zburzyć misternie przygotowywany grafik pracowni i opóźnić badania pacjentów. Oferowane przez nas umowy serwisowe są dostosowane do potrzeb klientów, oparte na najnowszych rozwiązaniach serwisowych i gwarantują bezawaryjną pracę. Poprzez proaktywne zdalne monitorowanie, zdalną diagnostykę oraz zdalne i terenowe wsparcie inżynierów serwisu zapobiegamy problemom, zanim się pojawią. Dzięki funkcji wczesnego ostrzegania e-Alert i innym zdalnie gromadzonym danym monitorujemy na odległość ponad 500 parametrów systemu MR, wykrywając i rozwiązując problemy bez zakłócania badań.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Rozwiązania SmartWorkflow to wydajność i więcej czasu na opiekę nad pacjentami
Rosnące wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnych chorób sprawiło, że pracownie zaczęły poszukiwać sposobów na zwiększenie wydajności swojej pracy. Wydawało się, że zbyt często produktywność stała w sprzeczności z poświęcaniem pacjentom czasu i uwagi, jakich oczekiwali od personelu wykonującego badanie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowano rozwiązania z zakresu usprawniania organizacji pracy SmartWorkflow, które poprawiają komfort pracy personelu i pacjentów oraz pozwalają poświęcić im więcej uwagi i czasu.
Specyfikacja
Magnes Xtend
Magnes Xtend
Masa magnesu
3060 kg
Projekt otworu
70 cm
Maksymalne pole widzenia
55 cm
Typowa homogeniczność przy DSV wynoszącym 45 cm
≤ 0,9 ppm
Technologia HeliumSave
Tak (zerowe parowanie)
Szybkość parowania czynnika chłodzącego w zwykłych warunkach skanowania
0,0 l/godz.
Gradienty Omega
Gradienty Omega
Maks. amplituda dla każdej osi
33 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
120 T/m/s
Gradienty Omega HP
Gradienty Omega HP
Maks. amplituda dla każdej osi
45 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
200 T/m/s
Odbiornik RF
Odbiornik RF
Liczba niezależnych kanałów odbioru
System niezależny od kanałów
Lokalizacja konwertera analogowo-cyfrowego (ADC)
Wewnątrz cewki, w pobliżu elementów odbiorczych
Tor sygnału od cewki do rekonstruktora
W pełni cyfrowy
dStream
Tak
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
1. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
2. W porównaniu ze skanami 3D układu mięśniowo-szkieletowego uzyskanymi za pomocą systemu Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. W porównaniu ze standardowym materacem.
4. Aby sprawdzić kompatybilność systemów, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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