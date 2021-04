Możliwości



Skalowalne radiologiczne systemy informatyczne firmy Philips gromadzą i przesyłają dane z szeregu źródeł do dowolnych stacji roboczych, w tym znajdujących się poza placówką szpitalną, co umożliwia podejmowanie decyzji klinicznych praktycznie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Integrowanie danych w celu ukazywania wszystkich zmian stanu pacjenta w czasie wspomaga podejmowanie decyzji klinicznych, co przekłada się na ograniczenie liczby niepotrzebnych badań obrazowych.