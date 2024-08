Zaawansowana technologia akumulatorów litowo-jonowych

Zaawansowane funkcje aparatu Radiography 7000 M wspiera najnowsza technologia akumulatorów. Zainstalowany akumulator litowo-jonowy ładuje się od poziomu 0% do 100% w zaledwie 4 godziny, a poziom naładowania 80% osiąga w zaledwie 2,5 godziny. Aparat Radiography 7000 M ma akumulator o 2,5-krotnie większej pojemności(1). Całkowicie naładowany aparat umożliwia wykonanie 400 zdjęć (80 kV, 400 mA, 5 ms) + 8 godzin pracy i przemieszczania aparatu (z czego 4 godziny to czas jazdy z maksymalną prędkością 5,5 km/h)(2). Do wykonania co najmniej jednego zdjęcia (85 kV, 320 mAs) wystarczy zaledwie 5 minut ładowania od poziomu całkowitego rozładowania (0%).