Możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników

System Radiography 7300 C firmy Philips jest dostępny w wielu opcjach konfiguracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klinicznych, układu pracowni oraz budżetu. Dzięki temu użytkownik może wybrać konfigurację najlepiej dopasowaną do potrzeb oddziału. System można nawet skonfigurować specjalnie pod kątem badań klatki piersiowej wykonywanych w pozycji stojącej lub na potrzeby wykorzystania na oddziałach ratunkowych lub urazowych. Dostępne są pakiety Premium, Pro, Plus, Value i ER, a każdy z nich obejmuje wybrany system do obrazowania, akcesoria oraz aplikacje.