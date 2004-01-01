Zarówno początkujący, jak i najbardziej doświadczeni lekarze potrzebują wiarygodnych informacji, aby móc szybko postawić rozpoznanie przy łóżku pacjenta. Ultrasonograf Flash 5100 POC zapewnia znaną ze wszystkich urządzeń firmy Philips bezkompromisową funkcjonalność oraz intuicyjny przebieg pracy opracowany pod kątem wielospecjalistycznej diagnostyki przyłóżkowej. Intuicyjne wskazówki dotyczące kolejnych kroków umożliwiają użytkownikom o różnym poziomie doświadczenia sprawne pozyskiwanie obrazów o wyjątkowej jakości, co pomaga w szybkim stawianiu trafnych rozpoznań przy łóżku pacjenta i doborze odpowiedniej ścieżki leczenia. Konfigurowalne ustawienia wstępne upraszczają i przyspieszają badania, zapewniając większą efektywność i łatwość obsługi. Błyskawiczne stawianie trafnych rozpoznań, gdy liczy się każda sekunda? Teraz jest to możliwe dzięki ultrasonografowi Flash 5100 POC.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Ultrasonograf Flash 5100: trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Ultrasonograf Flash 5100: trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Ultrasonograf Flash 5100: uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Ultrasonograf Flash 5100: uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Ultrasonograf Flash 5100: świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Ultrasonograf Flash 5100: świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Ultrasonograf Flash 5100: technologia PureWave i nie tylko
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Ultrasonograf Flash 5100: technologia PureWave i nie tylko
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Ultrasonograf Flash 5100: idealny do badań przyłóżkowych
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Ultrasonograf Flash 5100: idealny do badań przyłóżkowych
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Elastyczne zarządzanie danymi
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Elastyczne zarządzanie danymi
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Ultrasonograf Flash 5100: teleultrasonografia Collaboration Live
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Ultrasonograf Flash 5100: teleultrasonografia Collaboration Live
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Ultrasonograf Flash 5100: zaufany partner, teraz i w przyszłości
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Ultrasonograf Flash 5100: zaufany partner, teraz i w przyszłości
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Ultrasonograf Flash 5100: trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Ultrasonograf Flash 5100: uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Ultrasonograf Flash 5100: świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100: technologia PureWave i nie tylko
Ultrasonograf Flash 5100: trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Ultrasonograf Flash 5100: trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach
Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.
Ultrasonograf Flash 5100: uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Ultrasonograf Flash 5100: uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji, które zapewniają wsparcie
Uproszczony interfejs dotykowy i funkcje automatyzacji umożliwiają intuicyjną obsługę dzięki wsparciu zapewnianemu przez wskazówki dotyczące wykonywania kolejnych kroków. 91% użytkowników uznało takie wskazówki za przydatne zarówno dla mniej doświadczonych, jak i bardziej zaawansowanych operatorów [1]. Algorytmy wizualizacji igły pomagają w jej precyzyjnym umieszczeniu, nawet u pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione z przyczyn technicznych. Ustawienia przetwarzania końcowego zapewniają większą elastyczność podczas badań, w których liczy się czas. Dzięki temu można odpowiednio dostosować obrazy i uzyskać optymalne wyniki.
Ultrasonograf Flash 5100: świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Ultrasonograf Flash 5100: świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Świetna wizualizacja z głowicą mL26-8
Ultrasonograf Flash 5100 POC doskonale sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, w tym w anestezjologii, intensywnej opiece medycznej, medycynie ratunkowej i badaniach układu mięśniowo-szkieletowego. Kompaktowa i wyróżniona nagrodami [2] głowica liniowa mL26-8 firmy Philips to uniwersalne rozwiązanie do obrazowania wszelakich struktur powierzchownych, od oczu po nerwy. Głowica mL26-8 charakteryzuje się o 70% lepszą penetracją [3,4] oraz nawet o 33% lepszą rozdzielczością boczną w badaniach struktur powierzchownych [3,4].
Ultrasonograf Flash 5100: technologia PureWave i nie tylko
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Ultrasonograf Flash 5100: technologia PureWave i nie tylko
Technologia PureWave i nie tylko
Zaawansowana technologia kryształów PureWave zapewnia wyjątkową jakość obrazów, imponującą głębokość penetracji i wysoką rozdzielczość, umożliwiając trafną diagnostykę u szerokiej gamy pacjentów. Ultrasonograf Flash 5100 POC jest również zgodny z wieloma zaawansowanymi głowicami xMatrix firmy Philips oraz z głowicami bez technologii PureWave. Co więcej, aparat ten wyposażono w algorytmy xRes i SonoCT poprawiające jakość obrazów i ograniczające występowanie szumu oraz artefaktów, tryb inteligentnego skanowania iScan do szybkiej optymalizacji obrazów i sygnałów dopplerowskich jednym przyciskiem oraz funkcję Auto Scan automatycznie rozpoznającą rodzaj tkanki i dostosowującą na bieżąco wzmocnienie obrazu.
Ultrasonograf Flash 5100: idealny do badań przyłóżkowych
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Ultrasonograf Flash 5100: idealny do badań przyłóżkowych
Idealny do badań przyłóżkowych
Wytrzymały i łatwy w konserwacji ultrasonograf Flash 5100 POC wykonano z aluminium klasy samochodowej i wyposażono w montowany nad wyświetlaczem wbudowany organizer na głowice i kable, dzięki czemu są one uporządkowane i umieszczone z dala od podłogi. Możliwość ustawienia uchwytów pozwala na łatwe manewrowanie aparatem. Jego powierzchnie są łatwe do czyszczenia, a liczba pokręteł i przycisków jest zredukowana do minimum. Co więcej, panel sterowania ma certyfikat IPX2, zaś dzięki specjalnemu trybowi czyszczenia z blokadą systemu czyszczenie i dezynfekcja dużego pionowego ekranu dotykowego nie sprawia trudności [5].
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Elastyczne zarządzanie danymi
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Elastyczne zarządzanie danymi
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Ultrasonograf obsługuje tryby pracy oparte na badaniach planowych i nagłych, zapewniając jednocześnie łatwą integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi, takimi jak system Qpath [6], systemy PACS, systemy przyjęć, wypisów i przenoszenia pacjentów, systemy elektronicznej dokumentacji medycznej i systemy do obsługi zleceń na badania ultrasonograficzne. Ultrasonograf ten opracowano z myślą o przyszłości, wyposażając go w udoskonalone oprogramowanie do wykonywania badań przyłóżkowych z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zwiększającym wszechstronność złączem USB. Flash 5100 POC to gotowy na innowacyjne technologie przyszłości ultrasonograf, który opracowano z myślą o wieloletniej eksploatacji i radzeniu sobie z obecnymi wyzwaniami diagnostyki przyłóżkowej przy wsparciu w postaci ciągłych szkoleń klinicznych oraz korzystnej oferty na usługi serwisowe i pomoc techniczną.
Ultrasonograf Flash 5100: teleultrasonografia Collaboration Live
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Ultrasonograf Flash 5100: teleultrasonografia Collaboration Live
Teleultrasonografia Collaboration Live
Potrzebujesz konsultacji, pomocy w podjęciu decyzji lub przeszkolenia? Teraz możesz je uzyskać bezpośrednio z poziomu swojego ultrasonografu dzięki funkcji Collaboration Live [7], która pozwala nawiązać zdalny kontakt z innymi, oddalonymi od siebie członkami zespołu. Równocześnie może ze sobą szybko i bezpiecznie rozmawiać, pisać, udostępniać sobie zawartość ekranu i strumieniować obraz bezpośrednio z ultrasonografu aż sześciu użytkowników. Dzięki temu można zdalnie korzystać z wielu zasobów klinicznych, co pozwala na przyspieszenie diagnostyki, a pacjentom zapewnia wsparcie całego zespołu specjalistów, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują.
Ultrasonograf Flash 5100: zaufany partner, teraz i w przyszłości
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Ultrasonograf Flash 5100: zaufany partner, teraz i w przyszłości
Zaufany partner, teraz i w przyszłości
Firma Philips opracowała ultrasonograf Flash 5100 POC w oparciu o 30 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii ultrasonograficznych oraz 130 lat doświadczenia jako producenta sprzętu do wysokiej jakości obrazowania medycznego. W rozwiązaniu tym wykorzystano sprawdzone technologie firmy Philips z zakresu obrazowania ogólnego, obrazowania układu sercowo-naczyniowego, badań kobiet i innych specjalizacji — a wszystko to z myślą o umożliwieniu trafniejszej diagnostyki pacjentów. Zespół Philips Ultrasound Services zapewnia użytkownikom wsparcie przez cały okres eksploatacji ultrasonografu, od planowania jego instalacji do wymiany, pomagając w osiągnięciu maksymalnej opłacalności inwestycji w aparaturę do ultrasonografii.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.