Trwała i zwarta konstrukcja pionowa, która ułatwia poruszanie się w ciasnych pomieszczeniach

Duży, 21,5-calowy ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną zapewnia optymalną widoczność i może być obsługiwany nawet w rękawiczkach. Panel sterowania wyposażono w duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła, umożliwiające intuicyjną obsługę i usprawnienie przebiegu pracy. 93% użytkowników doceniło możliwość wyboru metody obsługi między ekranem dotykowym a panelem sterowania [1]. Ultrasonograf Flash 5100 POC Pro został poddany kompleksowym testom zakładającym 7-letni okres eksploatacji, w których dowiedziono, że jego działanie pozostaje bez zarzutu nawet po dziesiątkach tysięcy cykli blokowania i odblokowywania hamulców, regulacjach panelu sterowania, pokonaniu niezliczonej liczby kilometrów oraz wielu kolizjach i uderzeniach o ściany, czyli zdarzeniach, na które ultrasonograf przyłóżkowy jest narażony każdego dnia.