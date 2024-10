Neonatal NIBP Air Hose, Length 1.5M (4.92 feet) Złącze przewodu powietrznego o średnicy wewnętrznej 5 mm

Przewód powietrzny o długości 1,5 m do użytku z mankietami do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u noworodków. Podłącza się go do przeznaczonych do użytku u jednego pacjenta mankietów dla noworodków, nie mankietów dla dzieci lub dorosłych, i jest wyposażony w nowy typ złącza. Do stosowania na potrzeby klasycznego, przyłóżkowego monitorowania. Zastępuje produkt M1597B. NIE MOŻNA UŻYWAĆ z mankietami dla dzieci/dorosłych.