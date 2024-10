Adult NIBP Air Hose, Length 1.5M (4.92 feet) Złącze przewodu powietrznego o średnicy wewnętrznej 5 mm

Przewód powietrzny o długości 1,5 m do użytku z mankietami do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u dorosłych. Umożliwia podłączenie każdego mankietu do pomiaru ciśnienia NBP dla dzieci i dorosłych, zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku, niezależnie od rozmiaru, do monitora. Do użytku tylko z mankietami do pomiaru ciśnienia u dorosłych i dzieci. NIE MOŻNA UŻYWAĆ z mankietami dla noworodków.