Połączenie

Czujnik FloTracᵀᴹ podłącza się do cewnika tętniczego (linii tętniczej). Czujnik przesyła sygnał ciśnienia do przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia (czerwonego) i przewodu do pomiaru ciśnienia FloTracᵀᴹ Philips (zielonego).