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OptiChamber Diamond

Przekładka i komora inhalacyjna

Komora inhalacyjna OptiChamber Diamond z zaworem jest mniejsza niż większość konwencjonalnych komór. Intuicyjna konstrukcja komory OptiChamber Diamond usprawnia podawanie leku i poprawia zdyscyplinowanie pacjentów w każdym wieku, w warunkach domowych i szpitalnych.

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Cechy
Niski opór zastawek

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.
Unikatowy stopniowany ustnik

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Widoczna zastawka wydechowa

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Łatwy demontaż

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Komora antystatyczna

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Łącznik

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Gwizd przy dużej szyb. przepł.

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Maska LiteTouch VHC

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Płaski spód

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
  • Niski opór zastawek
  • Unikatowy stopniowany ustnik
  • Widoczna zastawka wydechowa
  • Łatwy demontaż
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Niski opór zastawek

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.

Niski opór zastawek ułatwia pacjentom swobodne oddychanie

Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.
Unikatowy stopniowany ustnik

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.

Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów

Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Widoczna zastawka wydechowa

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu

Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.

Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Łatwy demontaż

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.

Łatwy demontaż do konserwacji

Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Komora antystatyczna

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.

Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie

Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Łącznik

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu

Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Gwizd przy dużej szyb. przepł.

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania

Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Maska LiteTouch VHC

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.

Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów

Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Płaski spód

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się

Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)

Dokumentacja

Broszura (2)

Broszura

Broszura (2)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (2)

Broszura

Specyfikacja

Materials and maintenance
Materials and maintenance
Chamber
  • Antystatyczne tworzywo ABS
LiteTouch mask
  • Silikon poliwęglanowy (PC)
Valves
  • Silikon
Maintenance
  • Łatwy demontaż do czyszczenia ręcznego ciepłą wodą z dodatkiem detergentu w płynie
Life span data
  • Wymienić po roku
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Length
  • 14,2 cm (5,6")
Mouthpiece
  • Zgodność ze standardowymi złączami 22 mm
Materials and maintenance
Materials and maintenance
Chamber
  • Antystatyczne tworzywo ABS
LiteTouch mask
  • Silikon poliwęglanowy (PC)
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Length
  • 14,2 cm (5,6")
Zobacz wszystkie specyfikacje
Materials and maintenance
Materials and maintenance
Chamber
  • Antystatyczne tworzywo ABS
LiteTouch mask
  • Silikon poliwęglanowy (PC)
Valves
  • Silikon
Maintenance
  • Łatwy demontaż do czyszczenia ręcznego ciepłą wodą z dodatkiem detergentu w płynie
Life span data
  • Wymienić po roku
Dimensions
Dimensions
Volume
  • 140 ml
Length
  • 14,2 cm (5,6")
Mouthpiece
  • Zgodność ze standardowymi złączami 22 mm

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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