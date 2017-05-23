Komora inhalacyjna OptiChamber Diamond z zaworem jest mniejsza niż większość konwencjonalnych komór. Intuicyjna konstrukcja komory OptiChamber Diamond usprawnia podawanie leku i poprawia zdyscyplinowanie pacjentów w każdym wieku, w warunkach domowych i szpitalnych.
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Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.
Unikatowy stopniowany ustnik
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Widoczna zastawka wydechowa
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Łatwy demontaż
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Komora antystatyczna
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Łącznik
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Gwizd przy dużej szyb. przepł.
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Maska LiteTouch VHC
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Płaski spód
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Zastawka wdechowa i wydechowa urządzenia OptiChamber Diamond swobodnie się otwierają nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie występującym u dzieci.
Unikatowy stopniowany ustnik
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Unikatowy stopniowany ustnik może być stosowany u mniejszych pacjentów
Konstrukcja ustnika urządzenia OptiChamber ułatwia pacjentom przejście z maski twarzowej dla dzieci na ustnik. W tym celu można skorzystać ze złącza 22 mm.
Widoczna zastawka wydechowa
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Dobrze widoczna zast. wyd. ułatwia pomiar l. odd. i czasu wstrz. odd.
Dobrze widoczna zastawka wydechowa ułatwia pomiar liczby oddechów i czasu wstrzymania oddechu
Łatwy demontaż
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Łatwy demontaż do konserwacji
Ustnik i łącznik można odłączyć od komory w celu ułatwienia czyszczenia.
Komora antystatyczna
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Komora antystatyczna daje pacjentowi więcej czasu na wdychanie
Komora inhalacyjna OptiChamber umożliwia podawanie pacjentowi leku w formie łatwiejszej do wdychania. Materiał antystatyczny umożliwia dłuższe zawieszenie aerozolu, dając pacjentowi więcej czasu na jego wdychanie.
Łącznik
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Łącznik pewnie utrzymuje MDI na miejscu
Gwizd przy dużej szyb. przepł.
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Gwizd przy dużej szybkości przepływu poprawia technikę oddychania
Maska LiteTouch VHC
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Maska LiteTouch VHC poprawia komfort i zdyscyplinowanie pacjentów
Ta odłączana maska stanowi połączenie twardej, przezroczystej oprawy z wyjątkową, miękką powierzchnią uszczelniającą. Maska ogranicza nieszczelności oraz poprawia komfort terapii aerozolowej i zdyscyplinowanie pacjentów.
Płaski spód
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Płaski spód utrzymuje stabilność i zapobiega staczaniu się
Łatwy demontaż do czyszczenia ręcznego ciepłą wodą z dodatkiem detergentu w płynie
Life span data
Wymienić po roku
Dimensions
Dimensions
Volume
140
ml
Length
14,2 cm (5,6")
Mouthpiece
Zgodność ze standardowymi złączami 22 mm
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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