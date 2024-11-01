Piankowa elektroda zatrzaskowa wysokiej jakości pokryta żelem do spoczynkowych badań EKG. Czujnik ze srebra/chlorku srebra (Ag/AgCl). Okres przydatności do użytku: co najmniej 3 miesiące. 65 × 28 mm. Elektr. jednoraz., diag., 300/opak., pokryta żelem; zatrzaskowa
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|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Jednostka opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Kształt elektrody
|
|Rozmiar elektrody
|
|Typ złącza elektrody
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Kategoria produktu
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Kształt elektrody
|
|Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
|
|Kategoria produktu
|
|Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
|
|Typ produktu
|
|Posiada certyfikat CE
|
|Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
|
|Masa opakowania
|
|Jednostka opakowania
|
|Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
|
|Sterylny LUB niesterylny
|
|Minimalny okres przydatności do użytku
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Kształt elektrody
|
|Rozmiar elektrody
|
|Typ złącza elektrody
|
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