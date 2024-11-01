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High performance snap pre-gelled foam

Elektroda

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Piankowa elektroda zatrzaskowa wysokiej jakości pokryta żelem do spoczynkowych badań EKG. Czujnik ze srebra/chlorku srebra (Ag/AgCl). Okres przydatności do użytku: co najmniej 3 miesiące. 65 × 28 mm. Elektr. jednoraz., diag., 300/opak., pokryta żelem; zatrzaskowa

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Specyfikacja

Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Tak
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A, 860284
Typ produktu
  • Elektroda
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do stosowania u jednego pacjenta
Masa opakowania
  • 3,048 kg
Jednostka opakowania
  • 300
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Elektroda EKG
Elektroda EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Kształt elektrody
  • Prostokąt
Rozmiar elektrody
  • 65 × 28 mm
Typ złącza elektrody
  • Zatrzask, zacisk
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Tak
Kategoria produktu
  • EKG
Elektroda EKG
Elektroda EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Kształt elektrody
  • Prostokąt
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Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Tak
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • 860286, 860287, 860288, 860290, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A, 860284
Typ produktu
  • Elektroda
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do stosowania u jednego pacjenta
Masa opakowania
  • 3,048 kg
Jednostka opakowania
  • 300
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Elektroda EKG
Elektroda EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Kształt elektrody
  • Prostokąt
Rozmiar elektrody
  • 65 × 28 mm
Typ złącza elektrody
  • Zatrzask, zacisk
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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