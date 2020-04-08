Wyszukiwane terminy

Zenition 70

Mobilne ramię C z detektorem płaskim

Znajdź podobne produkty

Nasze systemy z detektorem płaskim czwartej generacji zapewniają wyjątkową ostrość i elastyczność obrazowania podczas przeprowadzania szerokiej gamy zabiegów. Systemy te należą do rodziny mobilnych ramion C Zenition - serii o ujednoliconej konstrukcji, potwierdzonej łatwości użytkowania oraz potencjalnej rozbudowy o nowe funkcje.

Kontakt z nami
Cechy
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.
Click here for more information
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.
Click here for more information
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.
Click here for more information
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.
Click here for more information
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.
Click here for more information
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów
System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Click here for more information
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Click here for more information
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Płynniejszy przebieg pracy
Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.

Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy
Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Click here for more information
Płynniejszy przebieg pracy
Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Click here for more information
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Click here for more information
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem
Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Click here for more information
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Click here for more information
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym
Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.
Click here for more information
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.
  • Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
  • Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
  • Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
  • Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Zobacz wszystkie cechy
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.
Click here for more information
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej

W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.
Click here for more information
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych

Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.
Click here for more information
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych

Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.
Click here for more information
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej

Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.
Click here for more information
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów
System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Click here for more information
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
Przeprowadzanie złożonych zabiegów

Przeprowadzanie złożonych zabiegów

System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Click here for more information
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała

Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Płynniejszy przebieg pracy
Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.

Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy
Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Click here for more information
Płynniejszy przebieg pracy
Płynniejszy przebieg pracy

Płynniejszy przebieg pracy

Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Click here for more information
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

Łatwiejsza obsługa dla użytkowników

W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Click here for more information
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika

Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem
Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Click here for more information
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Uproszczone zarządzanie sprzętem

Uproszczone zarządzanie sprzętem

Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Click here for more information
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Szybka obsługa techniczna i wymiana danych

Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym
Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.
Click here for more information
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym

Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.

Dokumentacja

Broszura (3)

Broszura

Biała karta (1)

Biała karta

Broszura (3)

Broszura

Biała karta (1)

Biała karta

Zobacz całą dokumentację

Broszura (3)

Broszura

Biała karta (1)

Biała karta

Specyfikacja

Promieniowanie RTG
Promieniowanie RTG
Generator promieniowania RTG
  • Generator wysokiej częstotliwości
X-ray tube
  • Wirująca anoda
Maksymalna moc generatora
  • 15 kW
Detektor płaski
Detektor płaski
Detektor płaski
  • Detektor z amorficznego krzemu
Wielkość matrycy
  • FD30: 1956 × 1956 pikseli. FD26: 1560 × 1424 pikseli. FD21: 1344 × 1344 pikseli.
Powierzchnia detektora
  • FD30:30,12 × 30,12 cm FD26:26,2 × 26,2 cm FD21:20,7 × 20,7 cm
Rozmiar piksela
  • Detektor płaski 30 × 30: 154 μm, detektor płaski 26 × 26: 184 μm. Detektor płaski 21 × 21: 154 μm.
Connectivity
Connectivity
Video-in
  • Tak
Sieć WLAN
  • Opcjonalne
Cyfrowe wyjście wideo (opcjonalne)
  • Tak
Pamięć USB
  • Tak
Rozszerzony pakiet DICOM/IHE (opcja)
  • Funkcje Modality Worklist Management i Modality Performed Procedure Step Storage
Opcje
Opcje
Pilot zdalnego sterowania
  • Tak
Ekran dotykowy
  • Tak
Przeglądarka obrazów
  • Przeglądarka Multi Modality Viewer
Celownik laserowy zespołu RTG
  • Celownik laserowy rzutuje krzyżyk świetlny z obudowy lampy RTG na detektor.l
Geometria
Geometria
Głębokość ramienia C
  • 73 cm
Ramię C
  • Oznaczenie kolorami i w pełni wyważona konstrukcja
Odległość od źródła do detektora obrazu
  • 99,3 cm
Angulacja
  • +90 / −50 °
Najniższa pozycja boczna
  • 102,7 cm (40,4 cala)
Promieniowanie RTG
Promieniowanie RTG
Generator promieniowania RTG
  • Generator wysokiej częstotliwości
X-ray tube
  • Wirująca anoda
Detektor płaski
Detektor płaski
Detektor płaski
  • Detektor z amorficznego krzemu
Wielkość matrycy
  • FD30: 1956 × 1956 pikseli. FD26: 1560 × 1424 pikseli. FD21: 1344 × 1344 pikseli.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Promieniowanie RTG
Promieniowanie RTG
Generator promieniowania RTG
  • Generator wysokiej częstotliwości
X-ray tube
  • Wirująca anoda
Maksymalna moc generatora
  • 15 kW
Detektor płaski
Detektor płaski
Detektor płaski
  • Detektor z amorficznego krzemu
Wielkość matrycy
  • FD30: 1956 × 1956 pikseli. FD26: 1560 × 1424 pikseli. FD21: 1344 × 1344 pikseli.
Powierzchnia detektora
  • FD30:30,12 × 30,12 cm FD26:26,2 × 26,2 cm FD21:20,7 × 20,7 cm
Rozmiar piksela
  • Detektor płaski 30 × 30: 154 μm, detektor płaski 26 × 26: 184 μm. Detektor płaski 21 × 21: 154 μm.
Connectivity
Connectivity
Video-in
  • Tak
Sieć WLAN
  • Opcjonalne
Cyfrowe wyjście wideo (opcjonalne)
  • Tak
Pamięć USB
  • Tak
Rozszerzony pakiet DICOM/IHE (opcja)
  • Funkcje Modality Worklist Management i Modality Performed Procedure Step Storage
Opcje
Opcje
Pilot zdalnego sterowania
  • Tak
Ekran dotykowy
  • Tak
Przeglądarka obrazów
  • Przeglądarka Multi Modality Viewer
Celownik laserowy zespołu RTG
  • Celownik laserowy rzutuje krzyżyk świetlny z obudowy lampy RTG na detektor.l
Geometria
Geometria
Głębokość ramienia C
  • 73 cm
Ramię C
  • Oznaczenie kolorami i w pełni wyważona konstrukcja
Odległość od źródła do detektora obrazu
  • 99,3 cm
Angulacja
  • +90 / −50 °
Najniższa pozycja boczna
  • 102,7 cm (40,4 cala)
  • Systemy Zenition z mobilnym ramieniem C są dostępne w sprzedaży w ograniczonej liczbie krajów. W celu sprawdzenia dostępności w danym kraju należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem.
  • 1. Wyniki uzyskano podczas testów z udziałem użytkowników, przeprowadzonych w listopadzie 2013 r. w niezależnej firmie Use-Lab GmbH. W testach brało udział 30 członków personelu klinicznego z USA (15 lekarzy we współpracy z 15 pielęgniarkami lub technikami RTG), którzy przeprowadzali symulowane zabiegi przy użyciu mobilnych systemów X-ray Philips w symulowanej sali operacyjnej. Żadne z tych osób nie współpracowały ze sobą wcześniej.
  • 2. Umowy serwisowe RightFit są dostępne z rozwiązaniem Technology Maximizer.
  • 3. Obrazy kliniczne zostały uzyskane w systemie Veradius Unity i nie przedstawiają ostatecznej jakości obrazów pozyskiwanych z wykorzystaniem systemu Zenition 70 z ruchomym ramieniem C.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE