Nasze systemy z detektorem płaskim czwartej generacji zapewniają wyjątkową ostrość i elastyczność obrazowania podczas przeprowadzania szerokiej gamy zabiegów. Systemy te należą do rodziny mobilnych ramion C Zenition - serii o ujednoliconej konstrukcji, potwierdzonej łatwości użytkowania oraz potencjalnej rozbudowy o nowe funkcje.
W przypadku obrazowania śródoperacyjnego czas odgrywa ważną rolę. Badanie przeprowadzone wśród użytkowników¹ wykazało, że dotykowe elementy sterujące oraz ułatwiające nawigację elementy ujednoliconego przebiegu badań (Unify) przyczyniły się do zmniejszenia błędów w komunikacji prawie o połowę, a funkcja pamięci pozycji (Position Memory) umożliwiła skrócenie czasu pozycjonowania lub ponownego pozycjonowania o 20%.
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Niezależnie od posiadanego doświadczenia każdy operator może w łatwy sposób korzystać z systemu Zenition 70 i innych systemów z rodziny Zenition dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz wskazówkom dotyczącym postępowania wyświetlanym na ekranie. Interfejs użytkownika systemu Zenition jest tak prosty w obsłudze, że plasuje się w górnych12% najlepiej ocenianych systemów w skali użyteczności¹.
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Dzięki standardowej platformie Windows® gotowej na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania można rozszerzyć funkcjonalność kliniczną posiadanego systemu.
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Skorzystanie z usług i produktów firmy Philips podczas tworzenia nowych sal operacyjnych zapewnia oszczędność czasu i wysiłku. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu łączności i współpracy (umożliwiającym m.in. bezprzewodowe przesyłanie danych z dużą prędkością) każdy mobilny system z ramieniem C z serii Zenition można z łatwością połączyć z innymi systemami stosowanymi w sali operacyjnej oraz z infrastrukturą szpitala.
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Standardowa platforma Windows® obejmuje nowe opcje oprogramowania, które zwiększają przydatność kliniczną użytkowanego systemu, a program Technology Maximizer² zapewnia możliwość ekonomicznego zarządzania aktualizacjami w czasie. Platforma Windows® gwarantuje również zgodność z najnowszymi standardami zabezpieczeń, dzięki czemu dane pacjentów są chronione przed atakami złośliwego oprogramowania, które mogłyby mieć wpływ na świadczenie usług medycznych.
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Płynniejszy przebieg pracy
Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym
Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.
Zwiększenie wydajności pracy w sali operacyjnej
Uproszczenie obsługi sprzętu we wszystkich salach operacyjnych
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych
Uproszczone procesy projektowania i wyposażania nowej sali operacyjnej
Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Przeprowadzanie złożonych zabiegów
System Zenition 70 został opracowany z myślą o ciągłym obrazowaniu z wykorzystaniem filtrów SmartFilters gwarantujących efektywniejsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu można go stosować podczas długich, skomplikowanych procedur. Wizualizacja złożonych struktur anatomicznych oraz struktur o dużej gęstości z zachowaniem wyjątkowej przejrzystości obrazów i kontroli dawki jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazów oraz funkcjom zarządzania dawką promieniowania.
Badanie pacjentów o nietypowej budowie ciała
Każdy pacjent jest inny. System Zenition 70 pomaga uzyskać wyjątkową jakość obrazu przy zastosowaniu efektywnego poziomu dawki, niezależnie od tego, jakie wyzwania w obrazowaniu stwarza budowa ciała pacjenta. Na przykład fluoroskopia impulsowa zwiększa możliwości obrazowania złożonych struktur anatomicznych o dużej gęstości, jednocześnie ułatwiając zarządzanie dawką promieniowania, a nasze zaawansowane technologie obrazowania pozwalają uwidocznić drobne szczegóły i nieprawidłowości niezależnie od gabarytów ciała pacjenta.
Płynniejszy przebieg pracy
Ograniczenie czynników technicznych zakłócających pracę oraz niepotrzebnej komunikacji podczas przeprowadzania wymagających zabiegów wszczepiania stentgraftów lub zespalania kręgosłupa może ułatwić zespołom na bloku operacyjnym skoncentrowanie całej swojej uwagi na pacjencie. W badaniu użyteczności¹ wykazano, że dzięki wspomaganiu nawigacji w ramach ujednoliconego przebiegu badań (Unify) interakcje w zespole chirurgicznym były sprawniejsze, a liczba błędów w komunikacji mniejsza. Z kolei funkcja pamięci pozycji (Position Memory) pozwoliła na ograniczenie uciążliwości zadań związanych z pozycjonowaniem lub ponownym pozycjonowaniem pacjenta¹.
Łatwiejsza obsługa dla użytkowników
W celu ułatwienia codziennej pracy personelu medycznego opracowaliśmy rozwiązanie Unify oferujące ujednolicony przebieg badań oraz eliminujące złożoność i uciążliwość zadań związanych z obrazowaniem śródoperacyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Użytkownicy szybko przyswajają umiejętności pozwalające na komfortowe korzystanie z systemu Zenition dzięki dotykowym elementom sterującym, które działają na takiej samej zasadzie, jak standardowe tablety czy smartfony.
Możliwość łatwej obsługi przez jednego użytkownika
Dzięki płynnym ruchom w pełni wyważonego ramienia C oraz lekkiej mobilnej stacji wizualizacyjnej system może łatwo obsługiwać jedna osoba, co pozwala na ograniczenie kosztów pracowniczych.
Uproszczone zarządzanie sprzętem
Standardowa platforma Windows® upraszcza procesy zarządzania oprogramowaniem wszystkich posiadanych systemów z ramieniem C. Dzięki aplikacji Philips Support Connect administratorzy systemu mogą obecnie wykonywać wiele zadań systemowych samodzielnie, co pozwala uniknąć opóźnień i eliminuje kosztowne wizyty serwisowe. Ustawienia systemu i komunikacji bezprzewodowej można łatwo eksportować do wszystkich systemów Zenition w celu zaoszczędzenia czasu.
Szybka obsługa techniczna i wymiana danych
Dzięki naszym usługom zdalnego wsparcia technicznego możemy się błyskawicznie zalogować do systemu i pomóc użytkownikowi w wyeliminowaniu problemu. Pozwala to na rozwiązywanie wielu problemów technicznych bez konieczności wizyty na miejscu, co zapewnia szybsze przywrócenie pracy systemu i ogranicza koszty. Zintegrowane narzędzie CAT przyspiesza diagnostykę systemu, a łączność bezprzewodowa umożliwia wymianę danych i obrazów w obrębie szpitala, co zwiększa efektywność pracy.
Moduł ekranu dotykowego (TSM)
Większa kontrola nad obrazowaniem przy stole zabiegowym
Podczas zabiegów moduł ekranu dotykowego (TSM) zapewnia chirurgowi większą kontrolę przy stole zabiegowym, co zwiększa możliwości kliniczne systemu Zenition 70. Ta opcjonalna funkcja gwarantuje natychmiastowy dostęp do obrazów na ekranie TSM, przyczyniając się do usprawnienia i uproszczenia komunikacji.
Funkcje Modality Worklist Management i Modality Performed Procedure Step Storage
Opcje
Opcje
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Ekran dotykowy
Tak
Przeglądarka obrazów
Przeglądarka Multi Modality Viewer
Celownik laserowy zespołu RTG
Celownik laserowy rzutuje krzyżyk świetlny z obudowy lampy RTG na detektor.l
Geometria
Geometria
Głębokość ramienia C
73 cm
Ramię C
Oznaczenie kolorami i w pełni wyważona konstrukcja
Odległość od źródła do detektora obrazu
99,3 cm
Angulacja
+90 / −50
°
Najniższa pozycja boczna
102,7 cm (40,4 cala)
Systemy Zenition z mobilnym ramieniem C są dostępne w sprzedaży w ograniczonej liczbie krajów. W celu sprawdzenia dostępności w danym kraju należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem.
1. Wyniki uzyskano podczas testów z udziałem użytkowników, przeprowadzonych w listopadzie 2013 r. w niezależnej firmie Use-Lab GmbH. W testach brało udział 30 członków personelu klinicznego z USA (15 lekarzy we współpracy z 15 pielęgniarkami lub technikami RTG), którzy przeprowadzali symulowane zabiegi przy użyciu mobilnych systemów X-ray Philips w symulowanej sali operacyjnej. Żadne z tych osób nie współpracowały ze sobą wcześniej.
2. Umowy serwisowe RightFit są dostępne z rozwiązaniem Technology Maximizer.
3. Obrazy kliniczne zostały uzyskane w systemie Veradius Unity i nie przedstawiają ostatecznej jakości obrazów pozyskiwanych z wykorzystaniem systemu Zenition 70 z ruchomym ramieniem C.
