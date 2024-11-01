Oprogramowanie Q-Station usprawnia przebieg pracy, ułatwia przeprowadzanie zaawansowanej analizy i oceny ilościowej ogólnych danych obrazowych z aparatów firmy Philips. Q-Station oferuje pełny zestaw funkcji z możliwością obsługi na stanowisku poza aparatem, opracowanych z myślą o specyficznych potrzebach toku pracy.
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Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Zestaw funkcji || Zaawansowana ocena ilościowa
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Łączenie zasobów || Pewność diagnostyczna
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Narzędzie Q‐Assistant || Elastyczny, sprawny przebieg p
Umożliwia konfigurację opcji, nośników, połączeń i funkcji tworzenia kopii zapasowej.
Kompleksowe opcje analizy || Zaawansowana ocena ilościowa
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Aplikacja kardiologiczna || Pewność diagnostyczna
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Wyświetlanie obrazów uzyskanych różny... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wizualizacja i ocena ilościowa 3D do ... || Zaawansowana ocena ilościowa
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne aplikacje usługowe do badań ogólnych
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne aplikacje usługowe do badań ogólnych
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Intima Media Thickness (IMT) || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Łatwa w obsłudze przeglądarka echokar... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Dedykowana ocena ilościowa badań obci... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
Opcje QLAB || Elastyczny, sprawny przebieg p
Zestaw funkcji || Zaawansowana ocena ilościowa
Łączenie zasobów || Pewność diagnostyczna
Narzędzie Q‐Assistant || Elastyczny, sprawny przebieg p
Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Opcje QLAB umożliwiają zaawansowaną ocenę ilościową i analizę
Istnieje możliwość tworzenia, dostosowywania i rozszerzania zestawów opcjonalnych aplikacji do kompleksowej analizy i oceny ilościowej. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać obiektywnej oceny globalnej czynności lewej komory, przeprowadzać obszerne analizy obrazów 2D, wyświetlać nieograniczoną liczbę perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D oraz przenosić dane do raportu.
Zestaw funkcji || Zaawansowana ocena ilościowa
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Zestaw funkcji dla sprawnego i spersonalizowanego przebiegu pracy
Oprogramowanie umożliwia przegląd badań echokardiograficznych, analiz 2D/3D i ocen ilościowych, danych zapisanych w formacie zapisu wtórnego standardu DICOM, przegląd i edycję pomiarów wykonywanych na aparacie, raportowanie ustaleń i komentarzy oraz zapisywanie wyników.
Łączenie zasobów || Pewność diagnostyczna
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Q-Station jest osią przebiegu pracy
Umożliwia zarządzanie badaniami, seriami, obrazami i raportami, pobieranie danych z lokalnych baz danych, dysków CD/DVD/USB i systemu PACS, kopiowanie, przenoszenie i scalanie badań oraz wysyłanie pocztą e-mail raportów w wersji roboczej.
Narzędzie Q‐Assistant || Elastyczny, sprawny przebieg p
Umożliwia konfigurację opcji, nośników, połączeń i funkcji tworzenia kopii zapasowej.
Kompleksowe opcje analizy || Zaawansowana ocena ilościowa
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Narzędzia do oceny anatomii i poszukiwania odpowiedzi
Możliwość wyświetlania i edytowania pomiarów wykonanych w aparacie oraz przeprowadzanie nowych pomiarów i obliczeń z użyciem szablonów echokardiograficznych dla dorosłych i dzieci lub szablonów naczyniowych. Pomiary i obliczenia można zapisać w raporcie. Można tworzyć pomiary definiowane przez użytkownika i mapować pomiary DICOM SR z aparatów ultrasonograficznych innych firm.
Aplikacja kardiologiczna || Pewność diagnostyczna
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Zaawansowana ocena ilościowa
Istnieje możliwość dostosowania zestawu funkcji i jego rozszerzenia w każdej chwili. Wartość frakcji wyrzutowej można uzyskać w czasie poniżej minuty, dokonać oceny globalnej czynności lewej komory oraz obszernej analizy obrazów w trybie 2D, M-mode i Dopplera. Funkcja automatycznego śledzenia obszaru zainteresowania (ROI) pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa spójność wyników między różnymi użytkownikami. Istnieje możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby perspektyw i płaszczyzn ze zbiorów danych 3D, w tym dotyczących anatomii zastawki mitralnej. Wszystkie analizowane i wyodrębniane dane są harmonijnie przenoszone do raportu.
Wyświetlanie obrazów uzyskanych różny... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wyświetlanie obrazów innych niż ultrasonograficzne, np. TK, MR, XA, NM itd
Wyświetlanie referencyjne obrazów innych niż ultrasonograficzne pozwala uzyskać pełny wgląd w stan pacjenta. Obok obrazów ultrasonograficznych można wyświetlać obrazy z innych procedur, co pozwala na wizualne śledzenie procesu opieki nad pacjentem.
Wizualizacja i ocena ilościowa 3D do ... || Zaawansowana ocena ilościowa
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne usługowe aplikacje do badań ogólnych (GI 3DQ)
Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Umożliwiają wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także wykonywanie standardowych pomiarów na ultrasonograficznych zbiorach danych 3D. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (VPQ)
Aplikacja VPQ korzysta z technologii 3D do wizualizacji i oceny ilościowej ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki. Przetworzone i renderowane obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne aplikacje usługowe do badań ogólnych
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Wspólne aplikacje usługowe do badań ogólnych
Możliwość analizy odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie sztywności tkanek. Obrazy można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Intima Media Thickness (IMT) || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Aplikacje naczyniowe (IMT)
Aplikacja IMT zapewnia łatwe i spójne pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych. Pomiary można zapisać z powrotem w badaniu pacjenta w obszarze roboczym Q-Station oraz wyeksportować je do systemu PACS.
Łatwa w obsłudze przeglądarka echokar... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Aplikacje kardiologiczne
Zintegrowana przeglądarka badań obciążeniowych jest łatwa w obsłudze i automatycznie miesza etapy i widoki według preferencji. Zapisuje preferowane podpętle z aparatów EPIQ i iE33, oferując nowy poziom przebiegu pracy ukierunkowany na echokardiograficzne badania obciążeniowe i wyższą wydajność.
Dedykowana ocena ilościowa badań obci... || Elastyczny, sprawny przebieg p
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
Aplikacja kardiologiczna
Dedykowana ocena ilościowa obciążeniowa z aplikacją CMQ Stress i technologią śledzenia markerów akustycznych 2D oprogramowania QLAB. W protokołach badań obciążeniowych narzędzie oceny ruchu ścian jest automatycznie łączone z etapami i widokami anatomicznymi — wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić widok i etap ciągłych danych synchronizowanych. Interfejs użytkownika z instrukcjami „krok po kroku” oraz elementy sterowania dostosowują się do protokołu akwizycji. Daje możliwość szybkiego opanowania i łatwej integracji z przebiegiem pracy.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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