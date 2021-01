System do monitorowania metodą Holtera firmy Philips zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do rejestrowania, analizy, diagnostyki i przesyłania danych EKG w sposób szybki i precyzyjny. Ten system kompaktowych rejestratorów i oprogramowania do monitorowania metodą Holtera można rozbudowywać lub redukować zależnie od potrzeb użytkowników.