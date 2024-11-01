System do monitorowania metodą Holtera firmy Philips zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do rejestrowania, analizy, diagnostyki i przesyłania danych EKG w sposób szybki i precyzyjny. Ten system kompaktowych rejestratorów i oprogramowania do monitorowania metodą Holtera można rozbudowywać lub redukować zależnie od potrzeb użytkowników.
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Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
Zaawansowane narzędzia przyspieszające pracę
Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
Zaawansowane narzędzia przyspieszające pracę
Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
System odprowadzeń EASI || Fast workflow
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Raporty niestandardowe || Fast workflow
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
Zaawansowane narzędzia przyspieszające pracę
Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
Zaawansowane narzędzia przyspieszające pracę
Stacja dokująca typu „plug and play” umożliwia szybkie pobieranie danych EKG – często w czasie nawet poniżej 90 sekund. Skanowanie trwa zaledwie kilka minut i odbywa się za pomocą jednej z czterech różnych opcji skanowania dostępnych dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu Zymed.
System odprowadzeń EASI || Fast workflow
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Szybsze gromadzenie danych dzięki użyciu systemu odprowadzeń EASI
Oprogramowanie do analizy danych uzyskiwanych metodą Holtera umożliwia korzystanie z zalet układu odprowadzeń EASI. Pięć elektrod EASI rejestruje dane z trzech kanałów EKG, z których rekonstruowanych jest 12 odprowadzeń EKG, zapewniając szybki dostęp do najwyższej jakości danych pacjenta.
Raporty niestandardowe || Fast workflow
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
Szybsza praca nad raportami dzięki możliwości tworzenia raportów niestandardowych
Możliwe jest tworzenie dokładnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i zapisywanie ich w wybranym systemie EMR, HIS bądź IntellispaceECG.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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