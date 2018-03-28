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Avalon FM50

Monitor płodu

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Monitory płodu i matki Philips Avalon to pierwsze i jedyne kardiotokografy oferujące zautomatyzowane wykrywanie nałożenia zapisów (weryfikacja międzykanałowa) z użyciem technologii Smart Pulse. Częstości rytmu serca płodu i matki są mierzone przy użyciu standardowych głowic Cardio i Toco, zapewniając wygodę i pewność badania.

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Cechy
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan
Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.
Click here for more information
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.
Opcja monitorowania trojaczków
Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości
Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.
Click here for more information
Opcja monitorowania trojaczków
Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.
Inteligentne przetworniki
Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę
Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.
Click here for more information
Inteligentne przetworniki
Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.
Szeroka gama pomiarów
Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę
Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.
Click here for more information
Szeroka gama pomiarów
Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.
  • Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz
  • Opcja monitorowania trojaczków
  • Inteligentne przetworniki
  • Szeroka gama pomiarów
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Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan
Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.
Click here for more information
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz
Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Duży, intuicyjny kolorowy wyświetlacz wyraźnie przedstawia stan

Jasny kolorowy wyświetlacz ukazuje dużą liczbę odczytów i wykresów, ułatwiając obserwację krzywych EKG matki i płodu.
Opcja monitorowania trojaczków
Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości
Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.
Click here for more information
Opcja monitorowania trojaczków
Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Opcja monitorowania trojaczków to więcej możliwości

Monitory serii Avalon FM jako jedyne umożliwiają monitorowanie trojaczków z użyciem jednej częstotliwości ultradźwiękowej. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala spełnić szereg potrzeb klinicznych.
Inteligentne przetworniki
Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę
Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.
Click here for more information
Inteligentne przetworniki
Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki upraszczają obsługę

Inteligentne przetworniki są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania i diodę LED wyszukiwania przetwornika, dzięki której od razu widać, który przetwornik jest podłączony. Gdy przetwornik jest podłączony, na ekranie automatycznie wyświetlane są dane w odpowiednim formacie, co ułatwia pracę personelu medycznego.
Szeroka gama pomiarów
Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę
Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.
Click here for more information
Szeroka gama pomiarów
Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Szeroka gama pomiarów pozwala na lepszą ocenę

Ten monitor do przed- i śródporodowej diagnostyki stanu matki i płodu pozwala na wykonywanie wielu pomiarów. Obejmują one oddzielny pomiar tętna matki, zintegrowane monitorowanie częstości tętna i ciśnienia krwi matki, zewnętrzne monitorowanie częstości rytmu serca płodu, aktywności skurczowej macicy i ruchów płodu. Wśród funkcji standardowych znajduje się również monitorowanie SpO2 matki.

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Dokumentacja

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Specyfikacja

Ogólne
Ogólne
Etap opieki
  • Śródporodowa
Kategorie pacjentów
  • Płód i matka
Krzywe
Krzywe
Wyświetlane krzywe
  • Bezpośrednie EKG, EKG matki
Parametry
Parametry
Parametry płodu (monitorowanie zewnętrzne)
  • USG/tokografia
Monitorowanie bliźniąt
  • Standard
Monitorowanie trojaczków
  • Opcja
Inwazyjne parametry płodu
  • EKG matki, IUP
Parametry matki
  • Tętno, EKG matki, NIBP, SpO2
Technologia Smart Pulse
  • Standard
Weryfikacja międzykanałowa
  • Standard
Profil ruchów płodu
  • Standard
Interfejsy
Interfejsy
Interfejsy PS/2
  • Opcjonalne
Interfejs wyjścia wideo
  • Opcjonalne
Tylny interfejs systemu Avalon CTS
  • Standardowa
Interfejsy
Interfejsy
Interfejs systemowy (opcja)
  • Szeregowy, LAN
Interfejsy PS/2
  • Opcja
Interfejs wyjścia wideo
  • Opcja
Tylny interfejs systemu Avalon CTS
  • Standard
Pomiary
Pomiary
Timer NST
  • Standard
Interpretacja zapisów NST (opcja)
  • Częstości akcji serca (FHR) maks. trzech płodów
Zapis danych
Zapis danych
Bufor danych
  • Maks. jedna godzina
Karta pamięci
  • Standardowa
Pamięć wewnętrzna
  • Częstość akcji serca (FHR) maks. trzech płodów
Przechowywanie danych
Przechowywanie danych
Bufor danych
  • Maks. jedna godziny
Waga
Waga
Waga monitora
  • 9,0 kg
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Ekran wyświetlacza
  • 6,5 cala/16,51 cm
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
  • Standard
Ogólne
Ogólne
Etap opieki
  • Śródporodowa
Kategorie pacjentów
  • Płód i matka
Krzywe
Krzywe
Wyświetlane krzywe
  • Bezpośrednie EKG, EKG matki
Zobacz wszystkie specyfikacje
Ogólne
Ogólne
Etap opieki
  • Śródporodowa
Kategorie pacjentów
  • Płód i matka
Krzywe
Krzywe
Wyświetlane krzywe
  • Bezpośrednie EKG, EKG matki
Parametry
Parametry
Parametry płodu (monitorowanie zewnętrzne)
  • USG/tokografia
Monitorowanie bliźniąt
  • Standard
Monitorowanie trojaczków
  • Opcja
Inwazyjne parametry płodu
  • EKG matki, IUP
Parametry matki
  • Tętno, EKG matki, NIBP, SpO2
Technologia Smart Pulse
  • Standard
Weryfikacja międzykanałowa
  • Standard
Profil ruchów płodu
  • Standard
Interfejsy
Interfejsy
Interfejsy PS/2
  • Opcjonalne
Interfejs wyjścia wideo
  • Opcjonalne
Tylny interfejs systemu Avalon CTS
  • Standardowa
Interfejsy
Interfejsy
Interfejs systemowy (opcja)
  • Szeregowy, LAN
Interfejsy PS/2
  • Opcja
Interfejs wyjścia wideo
  • Opcja
Tylny interfejs systemu Avalon CTS
  • Standard
Pomiary
Pomiary
Timer NST
  • Standard
Interpretacja zapisów NST (opcja)
  • Częstości akcji serca (FHR) maks. trzech płodów
Zapis danych
Zapis danych
Bufor danych
  • Maks. jedna godzina
Karta pamięci
  • Standardowa
Pamięć wewnętrzna
  • Częstość akcji serca (FHR) maks. trzech płodów
Przechowywanie danych
Przechowywanie danych
Bufor danych
  • Maks. jedna godziny
Waga
Waga
Waga monitora
  • 9,0 kg
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Ekran wyświetlacza
  • 6,5 cala/16,51 cm
Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
  • Standard

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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