Monitory płodu i matki Philips Avalon to pierwsze i jedyne kardiotokografy oferujące zautomatyzowane wykrywanie nałożenia zapisów (weryfikacja międzykanałowa) z użyciem technologii Smart Pulse. Częstości rytmu serca płodu i matki są mierzone przy użyciu standardowych głowic Cardio i Toco, zapewniając wygodę i pewność badania.
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|Etap opieki
|
|Kategorie pacjentów
|
|Wyświetlane krzywe
|
|Parametry płodu (monitorowanie zewnętrzne)
|
|Monitorowanie bliźniąt
|
|Monitorowanie trojaczków
|
|Inwazyjne parametry płodu
|
|Parametry matki
|
|Technologia Smart Pulse
|
|Weryfikacja międzykanałowa
|
|Profil ruchów płodu
|
|Interfejsy PS/2
|
|Interfejs wyjścia wideo
|
|Tylny interfejs systemu Avalon CTS
|
|Interfejs systemowy (opcja)
|
|Interfejsy PS/2
|
|Interfejs wyjścia wideo
|
|Tylny interfejs systemu Avalon CTS
|
|Timer NST
|
|Interpretacja zapisów NST (opcja)
|
|Bufor danych
|
|Karta pamięci
|
|Pamięć wewnętrzna
|
|Bufor danych
|
|Waga monitora
|
|Ekran wyświetlacza
|
|Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
|
|Etap opieki
|
|Kategorie pacjentów
|
|Wyświetlane krzywe
|
|Etap opieki
|
|Kategorie pacjentów
|
|Wyświetlane krzywe
|
|Parametry płodu (monitorowanie zewnętrzne)
|
|Monitorowanie bliźniąt
|
|Monitorowanie trojaczków
|
|Inwazyjne parametry płodu
|
|Parametry matki
|
|Technologia Smart Pulse
|
|Weryfikacja międzykanałowa
|
|Profil ruchów płodu
|
|Interfejsy PS/2
|
|Interfejs wyjścia wideo
|
|Tylny interfejs systemu Avalon CTS
|
|Interfejs systemowy (opcja)
|
|Interfejsy PS/2
|
|Interfejs wyjścia wideo
|
|Tylny interfejs systemu Avalon CTS
|
|Timer NST
|
|Interpretacja zapisów NST (opcja)
|
|Bufor danych
|
|Karta pamięci
|
|Pamięć wewnętrzna
|
|Bufor danych
|
|Waga monitora
|
|Ekran wyświetlacza
|
|Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
|
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