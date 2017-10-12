Wyszukiwane terminy

IntelliVue Cableless charging station

Ładowarka akumulatorów bezprzewodowych urządzeń pomiarowych

Bezprzewodowa stacja ładująca umożliwia ładowanie i konserwację akumulatorów bezprzewodowych szeregu urządzeń pomiarowych IntelliVue. Wyposażona w dziewięć gniazd ładowania pozwala na ładowanie dużej liczby urządzeń za jednym razem, zapewniając pacjentom swobodę przemieszczania się.

Cechy
Łączność
Bezprzewodowa stacja ładująca ma wbudowany zasilacz (w tym wskaźnik zasilania sieciowego) oraz interfejs USB umożliwiający podłączanie czytnika kodów kreskowych lub komputera PC.

Bezprzewodowa stacja ładująca ma wbudowany zasilacz (w tym wskaźnik zasilania sieciowego) oraz interfejs USB umożliwiający podłączanie czytnika kodów kreskowych lub komputera PC.

Łączność
Wytrzymała stacja ładująca

Wytrzymałość, niewielka masa i wskaźniki stanu akumulatora

Stacja ładująca jest wyposażona w gniazda ładowania bezprzewodowych modułów do pomiaru SpO₂, ciśnienia NBP i oddechu oraz bezprzewodowego nadajnika. W stacji można również ładować akumulator monitora MX40. Wskaźniki stanu akumulatora (np. naładowania, ładowania, błędu) w każdym gnieździe pozwalają łatwo zobaczyć bieżący stan.

Szybkie ładowanie akumulatorów

Krótki czas ładowania akumulatorów

Bezprzewodowa stacja ładująca IntelliVue zapewnia krótki czas ładowania akumulatorów wynoszący maksymalnie 2,5 godziny. Moduł, zależnie od jego wielkości, zajmuje jedno gniazdo lub dwa gniazda ładowania (bezprzewodowy moduł do pomiaru SpO₂ — jedno gniazdo, bezprzewodowy moduł do pomiaru ciśnienia NBP i bezprzewodowy nadajnik — dwa gniazda). Stacja umożliwia również automatyczną ponowną kalibrację poziomu energii (konserwację akumulatora).

Łączność
Łączność
Wytrzymała stacja ładująca

Wytrzymałość, niewielka masa i wskaźniki stanu akumulatora

Stacja ładująca jest wyposażona w gniazda ładowania bezprzewodowych modułów do pomiaru SpO₂, ciśnienia NBP i oddechu oraz bezprzewodowego nadajnika. W stacji można również ładować akumulator monitora MX40. Wskaźniki stanu akumulatora (np. naładowania, ładowania, błędu) w każdym gnieździe pozwalają łatwo zobaczyć bieżący stan.

Szybkie ładowanie akumulatorów

Krótki czas ładowania akumulatorów

Bezprzewodowa stacja ładująca IntelliVue zapewnia krótki czas ładowania akumulatorów wynoszący maksymalnie 2,5 godziny. Moduł, zależnie od jego wielkości, zajmuje jedno gniazdo lub dwa gniazda ładowania (bezprzewodowy moduł do pomiaru SpO₂ — jedno gniazdo, bezprzewodowy moduł do pomiaru ciśnienia NBP i bezprzewodowy nadajnik — dwa gniazda). Stacja umożliwia również automatyczną ponowną kalibrację poziomu energii (konserwację akumulatora).

Dokumentacja

