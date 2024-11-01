Zestaw odprowadzeń do EEG z 9 odprowadzeniami z indywidualnymi oznaczeniami kolorystycznymi, do stosowania u noworodków i pacjentów pediatrycznych. Na jednym końcu znajduje się złącze DIN, a na drugim zamontowane na stałe srebrne elektrody miseczkowe do EEG. Poszczególne odprowadzeniami utrzymywane są na miejscu za pomocą organizera.
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|Jednostka miary
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|Wymiary produktu
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|Jednorazowy lub wielorazowy
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|Do stosowania na ciele pacjenta
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|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
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|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
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|Brak zawartości lateksu
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|Jednostka miary
|
|Wymiary produktu
|
|Jednostka miary
|
|Wymiary produktu
|
|Jednorazowy lub wielorazowy
|
|Do stosowania na ciele pacjenta
|
|Do użytku ze sprzętem firmy Philips
|
|Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
|
|Brak zawartości lateksu
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