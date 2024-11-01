Wyszukiwane terminy

EEG cables and lead set Neonatal, pediatric

Akcesoria do EEG

Znajdź podobne produkty

Zestaw odprowadzeń do EEG z 9 odprowadzeniami z indywidualnymi oznaczeniami kolorystycznymi, do stosowania u noworodków i pacjentów pediatrycznych. Na jednym końcu znajduje się złącze DIN, a na drugim zamontowane na stałe srebrne elektrody miseczkowe do EEG. Poszczególne odprowadzeniami utrzymywane są na miejscu za pomocą organizera.

Kontakt z nami

Szukasz dokumentacji dotyczącej naszych produktów?

Szukaj tutaj

Specyfikacja

Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 1 szt.
Wymiary produktu
  • Średnica srebrnej miseczki = 6 mm, odprowadzenia o długości 80 cm
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Noworodki/dzieci
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • M1027A, M1027B
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • Kabel zbiorczy 989803180541
Brak zawartości lateksu
  • Tak
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 1 szt.
Wymiary produktu
  • Średnica srebrnej miseczki = 6 mm, odprowadzenia o długości 80 cm
Zobacz wszystkie specyfikacje
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
  • 1 szt.
Wymiary produktu
  • Średnica srebrnej miseczki = 6 mm, odprowadzenia o długości 80 cm
Jednorazowy lub wielorazowy
  • Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Noworodki/dzieci
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
  • M1027A, M1027B
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
  • Kabel zbiorczy 989803180541
Brak zawartości lateksu
  • Tak
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE