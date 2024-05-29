Cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .035 umożliwia uzupełnienie standardowych badań angiograficznych o ocenę morfologii naczyń krwionośnych oraz przekrojowe obrazowanie tych naczyń. Dzięki długości wynoszącej 90 cm oraz maksymalnej średnicy obrazowania równej 60 mm dla prowadnika 0,035 cala do procedur interwencyjnych, urządzenie to ułatwia diagnozowanie chorób tętnic obwodowych i żył oraz dobór odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Decyzje dotyczące leczenia
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Wyniki leczenia
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia diagnozowanie choroby dzięki możliwości oceny jej wskaźników, w tym wartości procentowej wyrażającej stopień nasilenia blaszek, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia.
Decyzje dotyczące leczenia
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Pomoc przy podejmowaniu decyzji podczas zabiegu interwencyjnego
Obrazowanie IVUS dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych i żył. Może ono również ułatwiać lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu urządzenia w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta metoda obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru urządzenia najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Wyniki leczenia
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
Możliwość wykorzystania przy potwierdzaniu wyników leczenia
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu.
1. Gagne, P.J. et al. Venogram Versus Intravascular Ultrasound for Diagnosing and Treating Iliofemoral Vein Obstruction (VIDIO): Abstract From a Multicenter, Prospective Study of Iliofemoral Vein Interventions. J Vasc Surg. 2016; 4(1):136. Wyniki w zakresie wykrywania zmian zgłaszane przez badaczy w ośrodkach podczas procedury pomiaru wskaźnika.
Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Za dystrybucję cewnika Visions PV .035 w Nowej Zelandii odpowiada firma InterMed.
Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.