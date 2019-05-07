Wyszukiwane terminy
Obszar roboczy aplikacji do zastosowań interwencyjnych IntraSight łączy obrazowanie, pomiary fizjologiczne, korejestrację* oraz narzędzia w celu identyfikacji chorób tętnic wieńcowych i obwodowych oraz tworzenia bardziej zoptymalizowanych planów leczenia. Aplikację opracowano w oparciu o nową platformę stworzoną w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dzisiaj i w przyszłości.

System SyncVision do precyzyjnego prowadzenia terapii pod kontrolą obrazu współpracuje z platformami interwencyjnymi IntraSight i Core Integrated, usprawnia ocenę zmian, upraszcza określanie rozmiaru naczyń i umożliwia precyzyjne prowadzenie terapii, stając się niezawodnym elementem codziennego przebiegu pracy przy użyciu wybranych zestawów interwencyjnych.
Cyfrowy cewnik IVUS Eagle Eye Platinum jest produktem najczęściej wybieranym przez lekarzy do obrazowania wewnątrznaczyniowego (w USA)*. Dzięki unikatowemu podłączeniu „plug and play” cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego jest łatwy w użyciu i manewrowaniu. Charakteryzuje się m.in. miękką, stożkową końcówką, powłoką hydrofilową GlyDx zapewniającą łatwiejsze wprowadzanie narzędzia, długim kanałem „rapid exchange” zwiększającym popychalność przyrządu, trzema znacznikami radiocieniującymi oraz kompatybilnością z systemem SyncVision w zakresie korejestracji z obrazami angiograficznymi.
Cyfrowy cewnik IVUS Eagle Eye Platinum ST zapewnia najmniejszą odległość od końcówki do elementu skanującego naczynie wynoszącą 2,5 mm, dzięki czemu możliwe jest zobrazowanie większego obszaru naczynia niż w przypadku standardowych cewników. Pozwala to na dokładniejszą wizualizację zwężeń w zaawansowanym stadium chorobowym oraz dystalnych części naczyń. Cewnik z krótką końcówką jest kompatybilny z cewnikami prowadzącymi w rozmiarze 5F i posiada wszystkie zalety najlepiej sprzedającego się modelu Eagle Eye Platinum, m.in. łatwe podłączenie „plug and play”, trzy znaczniki radiocieniujące, powłokę hydrofilową GlyDx oraz kompatybilność z systemem SyncVision*.
