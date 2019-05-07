Wyszukiwane terminy

IntraSight

Platforma aplikacji do zastosowań interwencyjnych

Znajdź podobne produkty

Obszar roboczy aplikacji do zastosowań interwencyjnych IntraSight łączy obrazowanie, pomiary fizjologiczne, korejestrację* oraz narzędzia w celu identyfikacji chorób tętnic wieńcowych i obwodowych oraz tworzenia bardziej zoptymalizowanych planów leczenia. Aplikację opracowano w oparciu o nową platformę stworzoną w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dzisiaj i w przyszłości.

Kontakt z nami
Cechy
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.
Click here for more information
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.
Opieka na najwyższym poziomie
Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.

Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie
System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.
Click here for more information
Opieka na najwyższym poziomie
Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.
Click here for more information
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.
Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.
Click here for more information
Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.
Zalety ekosystemu firmy Philips
Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.

Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips
Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.
Click here for more information
Zalety ekosystemu firmy Philips
Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Click here for more information
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Intuicyjny tryb demonstracyjny
Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny
Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.
Click here for more information
Intuicyjny tryb demonstracyjny
Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²
Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.
Click here for more information
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.
Click here for more information
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.
Click here for more information
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.
Click here for more information
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.
Więcej niż angiogram
Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.

Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram
Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.
Click here for more information
Więcej niż angiogram
Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.
Szybkie określenie celów zabiegu
Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu
Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.
Click here for more information
Szybkie określenie celów zabiegu
Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.
  • Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
  • Opieka na najwyższym poziomie
  • Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
  • Doskonała integracja w pracowni
Zobacz wszystkie cechy
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.
Click here for more information
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie
Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Inteligentne, proste i zintegrowane rozwiązanie

Zbudowany na nowej platformie system IntraSight dostarcza więcej informacji dzięki wykorzystaniu metod pomiaru iFR/FFR oraz obrazowania IVUS w połączeniu z angiogramem. Przekłada się to na jakość opieki, komfort pracy oraz wydajność pracowni.
Opieka na najwyższym poziomie
Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.

Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie
System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.
Click here for more information
Opieka na najwyższym poziomie
Opieka na najwyższym poziomie

Opieka na najwyższym poziomie

System IntraSight oferuje kompleksowy zestaw metod obrazowania i pomiarów o sprawdzonej skuteczności z myślą o uproszczeniu złożonych zabiegów interwencyjnych, skróceniu czasu trwania rutynowych procedur, obniżeniu kosztów opieki oraz potencjalnej poprawie rezultatów leczenia pacjentów.
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.
Click here for more information
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni
Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

Opracowany jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby pracowni

System IntraSight opracowano w oparciu o platformę bazową, która umożliwia szybkie wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań do pracowni, dzięki czemu placówka może zawsze oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze technologie leczenia.
Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.
Click here for more information
Doskonała integracja w pracowni
Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja w pracowni

Doskonała integracja systemu w dowolnej pracowni umożliwia zwiększenie wydajności pracy dzięki efektywnym procedurom oraz intuicyjnym elementom sterującym. Uproszczony przepływ danych i zarządzanie przypadkami pozwalają na zwiększenie wydajności procedur, zaoszczędzenie czasu oraz ograniczenie błędów.
Zalety ekosystemu firmy Philips
Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.

Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips
Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.
Click here for more information
Zalety ekosystemu firmy Philips
Zalety ekosystemu firmy Philips

Zalety ekosystemu firmy Philips

Integracja z systemem RTG firmy Philips pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegów dzięki możliwości importowania informacji o pacjencie za dotknięciem jednego przycisku.
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Click here for more information
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur
Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Pełna kontrola nad przebiegiem procedur

Dzięki całkowicie nowemu modułowi ekranu dotykowego (TSM) personel ma pełną kontrolą nad przebiegiem procedur z poziomu stołu zabiegowego, co umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu bez konieczności opuszczania pola sterylnego.
Intuicyjny tryb demonstracyjny
Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny
Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.
Click here for more information
Intuicyjny tryb demonstracyjny
Intuicyjny tryb demonstracyjny

Intuicyjny tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny przyspiesza szkolenia, zwiększa pewność w wykonywaniu procedur oraz usprawnia pracę.
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²
Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.
Click here for more information
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta
Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Metoda pomiaru iFR skraca czas trwania zabiegu i obniża koszty na pacjenta¹,²

Wyłącznie w przypadku pomiaru iFR potwierdzono klinicznie korzystne rezultaty u pacjentów w największych jak dotąd badaniach dedykowanych pomiarom fizjologicznym¹,². iFR jest jedyną metodą pomiaru o potwierdzonej, uśrednionej oszczędności czasu i kosztów na pacjenta leczonego w pracowni hemodynamiki¹,². Metoda pomiaru iFR usprawnia przebieg pracy, gdyż nie wymaga wywoływania hiperemii w celu oceny rozległości zmiany, a pomiar jest możliwy w przeciągu zaledwie pięciu uderzeń serca.
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.
Click here for more information
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny. Po zastosowaniu obrazowania IVUS zmianie uległo 74% strategii leczenia³.
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.
Click here for more information
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe
Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe

Funkcja korejestracji danych iFR zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe*. Identyfikacja miejsc występowania spadków wskaźnika iFR pozwala na lepsze rozróżnienie między chorobą rozlaną a zmianami miejscowymi, a także umożliwia wskazanie lokalizacji obszarów odpowiedzialnych za niedokrwienie.
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.
Click here for more information
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia
Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w zaplanowaniu strategii leczenia

Funkcja korejestracji danych iFR pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących leczenia*. Ułatwia ona zrozumienie potencjalnego wpływu stentu na niedokrwienie u pacjenta w celu określenia, czy implantacja spełni cele zabiegu.
Więcej niż angiogram
Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.

Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram
Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.
Click here for more information
Więcej niż angiogram
Więcej niż angiogram

Więcej niż angiogram

Szczegółowy wgląd w struktury anatomiczne pacjenta i zmiany chorobowe wymaga czegoś więcej niż samego angiogramu. Dzięki funkcji korejestracji danych IVUS można zmapować trójwymiarową wizualizację struktury naczynia na angiogram, co pozwala dokładniej dostrzec początek i koniec zmiany chorobowej*.
Szybkie określenie celów zabiegu
Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu
Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.
Click here for more information
Szybkie określenie celów zabiegu
Szybkie określenie celów zabiegu

Szybkie określenie celów zabiegu

Dzięki funkcji potrójnej rejestracji iFR i IVUS* można łatwo pozyskiwać wyniki pomiarów długości na podstawie połączonych danych IVUS, iFR i angiograficznych, co jest pomocne w doborze odpowiedniej strategii leczenia.

Dokumentacja

Broszura (2)

Broszura

Broszura (2)

Broszura

Zobacz całą dokumentację

Broszura (2)

Broszura

Specyfikacja

Wymagania dotyczące zasilania
Wymagania dotyczące zasilania
System input
  • 100, 120 V, 220, 240 V AC, 50/60 Hz, 1000 VA
Monitor
  • 100–240 V, 50/60 Hz, 39 W
Workstation input
  • 100–240 V, 50/60 Hz, 825 VA
Wymiary
Wymiary
Stacja robocza
  • Wys. 17 cali, szer. 10 cali, gł. 16,5 cala
Monitor
  • Wys. 15–19 cali, szer. 15,8 cala, gł. 9,7 cala
Panel sterowania (opcjonalny)
  • Wys. 2,75–19 cali, szer. 10,5 cala, gł. 8,3 cala
Moduł przyłączeniowy
  • Wys. 9,95 cala, szer. 2,95 cala, gł. 7,75 cala
Moduł ekranu dotykowego z przystołowym uchwytem obrotowym
  • H=7”, W=11.9”, D=9” Arm extends to a depth of 16.5” / 20” above the bedrail
Kontroler w sterowni
  • Wys. 5 cali, szer. 15 cali, gł. 10 cali
Przetwarzanie i przechowywanie danych
Przetwarzanie i przechowywanie danych
Procesor
  • 1 procesor 2,3 GHz (maks. częstotliwość turbo 3,2 GHz), łącznie 12 rdzeni, magistrala 2400 MHz
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD SATA o pojemności 1 TB
Obsługiwane usługi DICOM
  • DICOM Worklist Management, DICOM Store
Pamięć
  • 32 GB pamięci SDRAM
Pojemność archiwum danych cyfrowych
  • Dysk lokalny, płyty DVD, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Informacje do zamówień
Informacje do zamówień
Konfiguracja systemu IntraSight 7
  • IntraSight07
Konfiguracja systemu IntraSight 5
  • IntraSight05
Wymagania dotyczące zasilania
Wymagania dotyczące zasilania
System input
  • 100, 120 V, 220, 240 V AC, 50/60 Hz, 1000 VA
Monitor
  • 100–240 V, 50/60 Hz, 39 W
Wymiary
Wymiary
Stacja robocza
  • Wys. 17 cali, szer. 10 cali, gł. 16,5 cala
Monitor
  • Wys. 15–19 cali, szer. 15,8 cala, gł. 9,7 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Wymagania dotyczące zasilania
Wymagania dotyczące zasilania
System input
  • 100, 120 V, 220, 240 V AC, 50/60 Hz, 1000 VA
Monitor
  • 100–240 V, 50/60 Hz, 39 W
Workstation input
  • 100–240 V, 50/60 Hz, 825 VA
Wymiary
Wymiary
Stacja robocza
  • Wys. 17 cali, szer. 10 cali, gł. 16,5 cala
Monitor
  • Wys. 15–19 cali, szer. 15,8 cala, gł. 9,7 cala
Panel sterowania (opcjonalny)
  • Wys. 2,75–19 cali, szer. 10,5 cala, gł. 8,3 cala
Moduł przyłączeniowy
  • Wys. 9,95 cala, szer. 2,95 cala, gł. 7,75 cala
Moduł ekranu dotykowego z przystołowym uchwytem obrotowym
  • H=7”, W=11.9”, D=9” Arm extends to a depth of 16.5” / 20” above the bedrail
Kontroler w sterowni
  • Wys. 5 cali, szer. 15 cali, gł. 10 cali
Przetwarzanie i przechowywanie danych
Przetwarzanie i przechowywanie danych
Procesor
  • 1 procesor 2,3 GHz (maks. częstotliwość turbo 3,2 GHz), łącznie 12 rdzeni, magistrala 2400 MHz
Pojemność dysku twardego
  • Dysk SSD SATA o pojemności 1 TB
Obsługiwane usługi DICOM
  • DICOM Worklist Management, DICOM Store
Pamięć
  • 32 GB pamięci SDRAM
Pojemność archiwum danych cyfrowych
  • Dysk lokalny, płyty DVD, sieć DICOM (w tym funkcje DICOM Worklist Management, DICOM Store)
Informacje do zamówień
Informacje do zamówień
Konfiguracja systemu IntraSight 7
  • IntraSight07
Konfiguracja systemu IntraSight 5
  • IntraSight05
  • 1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 11 maja 2017 r.;376(19):1824–1834.
  • 2. Patel M. „Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision-making”. Late-breaking Clinical Trial — prezentacja na konferencji ACC 10 marca 2018 r.
  • 3. Witzen B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation. Styczeń 2014: 129,4;463–470.
  • *Narzędzia korejestracji są dostępne w przypadku konfiguracji IntraSight 7 w systemie SyncVision.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.