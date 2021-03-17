System laserowy firmy Philips — Nexcimer — umożliwia fotoablację zmian chorobowych o różnorodnej budowie morfologicznej. Cewniki laserowe firmy Philips są przeznaczone do stosowania w wielu rodzajach naczyń, a omawiane rozwiązanie jest jedynym dostępnym systemem laserowym do stosowania w zabiegach usuwania elektrod wewnątrzsercowych. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V, a jego czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie do zabiegu.
System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.
Sprawdzona technologia lasera ekscymerowego
System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².
Wszechstronność: więcej naczyń i wskazań
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
Prostota: gotowość do użytku w każdej pracowni
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.
Wszechstronność: więcej naczyń i wskazań
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
Prostota: gotowość do użytku w każdej pracowni
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.
