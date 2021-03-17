Wszechstronność: więcej naczyń i wskazań

System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.