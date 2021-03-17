Wyszukiwane terminy

Philips Laser System Nexcimer

System laserowy do aterektomii naczyń wieńcowych i obwodowych oraz zabiegów dotyczących elektrod

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — umożliwia fotoablację zmian chorobowych o różnorodnej budowie morfologicznej. Cewniki laserowe firmy Philips są przeznaczone do stosowania w wielu rodzajach naczyń, a omawiane rozwiązanie jest jedynym dostępnym systemem laserowym do stosowania w zabiegach usuwania elektrod wewnątrzsercowych. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V, a jego czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie do zabiegu.

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.
System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.
System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².

System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².

System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².
System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.

System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.

System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.

Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.

Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.
System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.

System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.
System laserowy firmy Philips — Nexcimer — obsługuje cewniki przeznaczone do zabiegów w obrębie naczyń obwodowych i wieńcowych oraz zabiegów dotyczących elektrod wewnątrzsercowych.
System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².

System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².

System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².
System laserowy wytwarzający zimne światło ultrafioletowe stosowany od ponad 20 lat w praktyce klinicznej. Laser ekscymerowy sprawdzony w ponad 600 000 zabiegach¹. Jedyny system zgodny z cewnikami, którego skuteczność w aterektomii laserowej restenozy w stencie została potwierdzona dowodami naukowymi poziomu I².
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.

System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.

System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
System przeznaczony do użytku w dowolnej pracowni, na dowolnym oddziale. Zapewnia obsługę siedmiu wskazań do zabiegów w obrębie naczyń wieńcowych oraz jest jedynym przyrządem zatwierdzonym do stosowania w zabiegach leczenia restenozy w stencie w naczyniach obwodowych². Rozwiązanie to jest ponadto jedynym systemem laserowym, który jest dostępny do stosowania w zabiegach dotyczących elektrod wewnątrzsercowych. Lekarz ma kontrolę zarówno nad fluencją, jak i prędkością, co pozwala zindywidualizować leczenie u każdego pacjenta.
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.

Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.

Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.
Przebieg pracy sterowany z poziomu ekranu dotykowego zapewnia łatwość obsługi. Z kolei czas nagrzewania wynoszący poniżej 30 sekund pozwala na szybkie przygotowanie do zabiegu. System jest zasilany ze standardowych gniazd elektrycznych 100–240 V klasy medycznej. Jego niewielkie wymiary pozwalają na łatwe umiejscowienie w dowolnej pracowni.

Specyfikacja

Dane techniczne systemu
Dane techniczne systemu
Aktywne medium
  • XeCl
Waga
  • 217 kg (480 funtów)
Długość fali
  • 308 nm
Długość
  • 132 cm / 52 cale
Fluencja wyjściowa cewnika
  • 30–80 mJ / mm2
Wysokość
  • 107 cm / 42 cale
Częstotliwość powtarzania
  • 25–80 Hz
Szerokość
  • 48 cm / 19 cali
Szerokość impulsu
  • 125–200 ns, FWHM
Wymagania dotyczące zasilania
  • 100–240 V AC (prąd jednofazowy), 50/60 Hz, 16 A
Numer katalogowy
  • LAS-100
Dane techniczne systemu
Dane techniczne systemu
Aktywne medium
  • XeCl
Waga
  • 217 kg (480 funtów)
Długość fali
  • 308 nm
Długość
  • 132 cm / 52 cale
Fluencja wyjściowa cewnika
  • 30–80 mJ / mm2
Wysokość
  • 107 cm / 42 cale
Częstotliwość powtarzania
  • 25–80 Hz
Szerokość
  • 48 cm / 19 cali
Szerokość impulsu
  • 125–200 ns, FWHM
Wymagania dotyczące zasilania
  • 100–240 V AC (prąd jednofazowy), 50/60 Hz, 16 A
Numer katalogowy
  • LAS-100
  • 1. Wewnętrzne dane sprzedażowe dostępne w ewidencji.
  • 2. Dippel et al. Randomized Controlled Study of Excimer Laser Atherectomy for Treatment of Femoropopliteal In-stent Restenosis: Initial ISR Results (2015). JACC 8(1): 92-101.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

