Cyfrowy cewnik IVUS

Cyfrowy cewnik IVUS Reconnaissance PV .018 OTW jest jedynym dostępnym na rynku cewnikiem typu OTW przeznaczonym do stosowania z prowadnikami 0,018 cala. Dzięki kompleksowym udoskonaleniom cewnik ten zapewnia lekarzom wyraźną wizualizację i pozwala na optymalizację leczenia. Jego kluczowe cechy, takie jak końcówka stożkowa, wytrzymały trzon, konstrukcja typu over-the-wire i większa długość robocza, zapewniają wyjątkową skuteczność, sprawniejszy przebieg zabiegu i stabilniejszy obraz.

Cechy
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia lekarzom ocenę wskaźników choroby, w tym wartości procentowej wyrażającej rozległość blaszek miażdżycowych, lokalizację i morfologię zmiany, objętość zwapnienia, jak również obecność skrzepliny. Ta technika obrazowania umożliwia również analizę parametrów o kluczowym znaczeniu — przykładowo wyników pomiarów przekroju światła naczynia — i wspomaga proces diagnostyczny.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.

Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym obrazy umożliwiające diagnozowanie chorób naczyń obwodowych, lecz również ułatwia lekarzom dobór techniki angioplastyki dopasowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta i ocenę skuteczności interwencji, jak również zapewnia wsparcie przy umieszczaniu przyrządu w miejscu docelowym wewnątrz naczynia. Ponadto ta technika obrazowania pomaga lekarzom w wyborze rozmiaru przyrządu najlepiej dopasowanego do oczekiwanych rezultatów zabiegu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.

Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
Obrazowanie metodą IVUS ułatwia potwierdzenie wyników leczenia, w tym jego kompletności, apozycji stentu i rozprężenia w obszarze umiejscowienia stentu, jak również określenie, czy pacjent wymaga podania leków trombolitycznych drogą wlewu dożylnego. Obrazowanie techniką ChromaFlo można przykładowo wykorzystać w celu potwierdzenia apozycji stentu poprzez uwidocznienie braku przepływu.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.
W trybie obrazowania ChromaFlo przepływ krwi jest oznaczony kolorem czerwonym, co pozwala na łatwą ocenę apozycji stentu, wymiarów światła naczynia oraz innych parametrów. Tryb ten można stosować w przypadku naczyń obwodowych i wieńcowych, w tym lewych naczyń głównych, rozwidleń oraz powierzchownej tętnicy udowej i biodrowej. Ta technika obrazowania została opracowana w celu zapewnienia możliwości natychmiastowej identyfikacji wymiarów światła naczynia oraz apozycji stentu, a także ułatwionego rozpoznawania odgałęzień, rozwarstwień i blaszek miażdżycowych w rozwidleniach naczyń.

Specyfikacja

Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Minimalny rozmiar cewnika
  • 5 F
Maksymalna średnica obrazowania
  • 20 mm
Częstotliwość
  • 0,071 cala
Częstotliwość
  • 20 MHz
Maksymalny rozmiar prowadnika
  • 0,018 cala
Długość robocza
  • 150 cm
  • *Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania technologii VH IVUS w charakterystyce zmian w naczyniach krwionośnych i rodzajów tkanek.
  • 1. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120.
  • Dostępność produktów zależy od dopuszczenia do obrotu zgodnie z przepisami danego kraju. Aby sprawdzić dostępność w danym kraju, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym.
  • Należy zawsze czytać informacje znajdujące się na etykiecie i przestrzegać instrukcji obsługi.
  • Wyroby medyczne firmy Philips powinny być używane wyłącznie przez lekarzy i zespoły przeszkolone w zakresie technik zabiegów interwencyjnych, w tym w zakresie korzystania z niniejszego wyrobu.
  • Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedniego powiadomienia.
  • ©2025 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowią własność firmy Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich właścicieli.

