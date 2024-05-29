Wyszukiwane terminy
Cyfrowy cewnik IVUS Reconnaissance PV .018 OTW jest jedynym dostępnym na rynku cewnikiem typu OTW przeznaczonym do stosowania z prowadnikami 0,018 cala. Dzięki kompleksowym udoskonaleniom cewnik ten zapewnia lekarzom wyraźną wizualizację i pozwala na optymalizację leczenia. Jego kluczowe cechy, takie jak końcówka stożkowa, wytrzymały trzon, konstrukcja typu over-the-wire i większa długość robocza, zapewniają wyjątkową skuteczność, sprawniejszy przebieg zabiegu i stabilniejszy obraz.
Poproś o kontakt
Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.
Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Tel. +48 22 571 0111
Philips Polska
Tel. +48 22 571 0111
Tel. +48 22 571 0489
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Przydatność obrazowania metodą IVUS przy ocenie choroby
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji interwencyjnych
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Potwierdzanie wyników leczenia
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
Ocena apozycji stentu
|Minimalny rozmiar cewnika
|
|Maksymalna średnica obrazowania
|
|Częstotliwość
|
|Częstotliwość
|
|Maksymalny rozmiar prowadnika
|
|Długość robocza
|
|Minimalny rozmiar cewnika
|
|Maksymalna średnica obrazowania
|
|Minimalny rozmiar cewnika
|
|Maksymalna średnica obrazowania
|
|Częstotliwość
|
|Częstotliwość
|
|Maksymalny rozmiar prowadnika
|
|Długość robocza
|
Wyświetl produkt
Jako rozwiązanie uzupełniające dla konwencjonalnych interwencji angiograficznych, cyfrowy cewnik IVUS Visions PV .018 umożliwia ocenę morfologii naczyń krwionośnych oraz przekrojowe obrazowanie tych naczyń. Dzięki długości roboczej wynoszącej 135 cm oraz maksymalnej średnicy obrazowania równej 24 mm dla prowadnika 0,018 cala do procedur interwencyjnych, przyrząd ten ułatwia diagnozowanie chorób tętnic obwodowych i dobór odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Wyświetl produkt
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
Wybierz krajPolska (Polski)
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.