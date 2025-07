Neonatal NIBP Air Hose Złącze przewodu powietrznego o średnicy wewnętrznej 6 mm — długość 1,5 m

Przewód powietrzny do pomiaru ciśnienia krwi u noworodków ma długość 1,5 m. Można go podłączyć do mankietów dla jednego pacjenta dla noworodków, ale nie do mankietów dla dzieci lub dla dorosłych. Przewód zawiera nową konfigurację złącza. Ten przewód używany jest w otoczeniu pacjenta i zastępuje wyrób M1596B. NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY z mankietami dla dorosłych/dzieci