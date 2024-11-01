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ECG Trunk Cable, 6-lead, bedside M1667A

Kabel zbiorczy

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6-odprowadzeniowy kabel zbiorczy EKG IntelliVue, wielokrotnego użytku, 12-stykowe złącze, etykiety AAMI i IEC w zestawie, długość: 2,7 m

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Specyfikacja

Kabel zbiorczy EKG
Kabel zbiorczy EKG
Długość kabla
  • 2,7 m
Liczba odprowadzeń
  • 6
Ekranowany
  • Tak
Liczba styków
  • 12-stykowy
Kodowanie kolorem
  • AAMI/IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Kabel zbiorczy
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,300 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 1 kabel
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1680A; M1682A; M1684A; M1681A; M1683A; M1685A
Kabel zbiorczy EKG
Kabel zbiorczy EKG
Długość kabla
  • 2,7 m
Liczba odprowadzeń
  • 6
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Kategoria produktu
  • EKG
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Kabel zbiorczy EKG
Kabel zbiorczy EKG
Długość kabla
  • 2,7 m
Liczba odprowadzeń
  • 6
Ekranowany
  • Tak
Liczba styków
  • 12-stykowy
Kodowanie kolorem
  • AAMI/IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Typ produktu
  • Kabel zbiorczy
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,300 kg
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 1 kabel
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1680A; M1682A; M1684A; M1681A; M1683A; M1685A
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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