Wyszukiwane terminy

Cbl 3-lead Grabber IEC ICU

Zestaw odprowadzeń

Znajdź podobne produkty

Oznaczony kolorami zestaw odprowadzeń z łatwymi w ułożeniu przewodami. Jeden zestaw w opakowaniu. Zastępuje poprzedni zestaw odprowadzeń M1613A. Należy go używać z nowymi kablami zbiorczymi: M1668A, M1669A, M1663A, M1949A.

Kontakt z nami

Szukasz dokumentacji dotyczącej naszych produktów?

Szukaj tutaj

Specyfikacja

Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe
Długość zestawu odprowadzeń
  • 1,0 m
Liczba odprowadzeń
  • 3
Ekranowany
  • Tak
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk
Kodowanie kolorem
  • IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Typ produktu
  • Zestaw odprowadzeń
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,180 kg
Jednostka opakowania
  • 1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1669A
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zestaw odprowadzeń EKG
Zestaw odprowadzeń EKG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dziecko; dorosły
Miejsce zamocowania
  • Kończynowe
Długość zestawu odprowadzeń
  • 1,0 m
Liczba odprowadzeń
  • 3
Ekranowany
  • Tak
Sposób mocowania elektrod
  • Zacisk
Kodowanie kolorem
  • IEC
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EKG
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Typ produktu
  • Zestaw odprowadzeń
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Masa opakowania
  • 0,180 kg
Jednostka opakowania
  • 1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M1669A
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?

TAK NIE