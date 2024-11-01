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Reusable EEG Adult Cup Electrode

Zestaw odprowadzeń

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Wielorazowy 5-odprowadzeniowy kabel z oznaczeniami kolorystycznymi z elektrodami miseczkowymi 10 mm ze srebra/chlorku srebra dla dorosłych. Stosować z pastą przewodzącą do elektrod M1937A.

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Specyfikacja

Zestaw odprowadzeń EEG
Zestaw odprowadzeń EEG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Długość zestawu odprowadzeń
  • 80 cm; elektroda miseczkowa 10 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1027B
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EEG
Typ produktu
  • Zestaw odprowadzeń
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Masa opakowania
  • 0,050 kg
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M2268A; M1935A; M1937A
Zestaw odprowadzeń EEG
Zestaw odprowadzeń EEG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Długość zestawu odprowadzeń
  • 80 cm; elektroda miseczkowa 10 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1027B
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
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Zestaw odprowadzeń EEG
Zestaw odprowadzeń EEG
Do stosowania na ciele pacjenta
  • Dorośli
Długość zestawu odprowadzeń
  • 80 cm; elektroda miseczkowa 10 mm
Szczegółowe dane produktu
Szczegółowe dane produktu
Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
  • M1027B
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • EEG
Typ produktu
  • Zestaw odprowadzeń
Posiada certyfikat CE
  • Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
  • Do użytku u wielu pacjentów
Masa opakowania
  • 0,050 kg
Jednostka opakowania
  • 1 opakowanie = 1 zestaw odprowadzeń
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
  • Tak
Minimalny okres przydatności do użytku
  • Brak
Sterylny LUB niesterylny
  • Niesterylny
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
  • M2268A; M1935A; M1937A
  • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

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