Proste i skuteczne rozwiązanie do obustronnego obrazowania piersi. Cewka dS Flex Breast obejmuje przeznaczony specjalnie do tego celu wygodny materac pozycjonujący oraz dwie duże, elastyczne cewki ogólnego zastosowania. W połączeniu z cewką FlexCoverage Posterior umożliwia obrazowanie z wykorzystaniem maksymalnie 8 kanałów.
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