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SmartPath do dStream

Modernizacja systemu MR

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Inteligentne podejście do szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR — aparaty Ingenia zapewniają lepszą jakość obrazu i zaawansowane funkcje kliniczne, a także umożliwiają sprawną organizację pracy dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream. Modernizacja SmartPath do architektury dStream oferuje wszystkie możliwości systemu dStream bez konieczności instalowania zupełnie nowego systemu.

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Cechy
Proces przekształcania systemu || Proces przekształcania systemu

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.
dStream || Więcej możliwości klinicznych

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.
Technologia iPatient || Wyższy komfort pacjentów i uży

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.
System IntelliSpace Portal || Dobra inwestycja pod względem

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.
Znakomita jakość obrazu || Więcej możliwości klinicznych

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.
Zaawansowane rozwiązania diagnostyczn... || Więcej możliwości klinicznych

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.
  • Proces przekształcania systemu || Proces przekształcania systemu
  • dStream || Więcej możliwości klinicznych
  • Technologia iPatient || Wyższy komfort pacjentów i uży
  • System IntelliSpace Portal || Dobra inwestycja pod względem
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Proces przekształcania systemu || Proces przekształcania systemu

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.

SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.
dStream || Więcej możliwości klinicznych

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.

dStream

Architektura dStream pozwala uzyskać obrazy o znakomitej jakości i wyrazistości w bardzo krótkim czasie.
Technologia iPatient || Wyższy komfort pacjentów i uży

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.

Technologia iPatient

Technologia iPatient zapewnia uzyskiwanie obrazów o takich samych parametrach i przydatności klinicznej niezależnie od zachowania, stanu, budowy ciała czy fizjologii pacjentów.
System IntelliSpace Portal || Dobra inwestycja pod względem

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.

System IntelliSpace Portal

System IntelliSpace Portal usprawnia organizację pracy oraz oferuje narzędzia ułatwiające współpracę personelu pozwalając na usprawnienie codziennej pracy. System umożliwia korzystanie z wszystkich możliwości systemów CT, MR, molekularnych i ultrasonograficznych dzięki bogatym w funkcje aplikacjom klinicznym dostępnym z każdego miejsca.
Znakomita jakość obrazu || Więcej możliwości klinicznych

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.

Znakomita jakość obrazu

W połączeniu z cyfrową jakością architektury dStream zaawansowane techniki obrazowania opracowane we współpracy z czołowymi instytucjami i radiologami pozwalają na uzyskiwanie lepszych obrazów, poprawę komfortu pacjentów podczas badania oraz ograniczenie kosztów.
Zaawansowane rozwiązania diagnostyczn... || Więcej możliwości klinicznych

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.

Zaawansowany system MR

Dostępne w systemie Ingenia narzędzia do wykonywania badań oraz zaawansowane rozwiązania wspierające formułowanie rozpoznań, zgodne z najnowszymi trendami w neurologii, onkologii i kardiologii, pozwalają zwiększyć możliwości diagnostyczne oferowane przez system MR.

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Rozumiem

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