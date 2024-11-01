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Inteligentne podejście do szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR — aparaty Ingenia zapewniają lepszą jakość obrazu i zaawansowane funkcje kliniczne, a także umożliwiają sprawną organizację pracy dzięki szerokopasmowej architekturze cyfrowej dStream. Modernizacja SmartPath do architektury dStream oferuje wszystkie możliwości systemu dStream bez konieczności instalowania zupełnie nowego systemu.
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SmartPath
SmartPath
SmartPath
dStream
dStream
dStream
Technologia iPatient
Technologia iPatient
Technologia iPatient
System IntelliSpace Portal
System IntelliSpace Portal
System IntelliSpace Portal
Znakomita jakość obrazu
Znakomita jakość obrazu
Znakomita jakość obrazu
Zaawansowany system MR
Zaawansowany system MR
Zaawansowany system MR
SmartPath
SmartPath
SmartPath
dStream
dStream
dStream
Technologia iPatient
Technologia iPatient
Technologia iPatient
System IntelliSpace Portal
System IntelliSpace Portal
System IntelliSpace Portal
Znakomita jakość obrazu
Znakomita jakość obrazu
Znakomita jakość obrazu
Zaawansowany system MR
Zaawansowany system MR
Zaawansowany system MR
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W pełni cyfrowa, 32-elementowa konstrukcja cewki zapewnia wysoki stosunek sygnału do szumu i dużą szybkość skanowania. Pokrycie od czubka głowy do pnia mózgu i móżdżku. Dzielona konstrukcja cewki ułatwia obsługę. Otwór na górze cewki ułatwia poprowadzenie odprowadzeń EEG
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Składają się ze zintegrowanej cewki typu Posterior i cewki dS Base. Nie wymagają wymiany cewek, co usprawnia przebieg pracy. Cewka podstawowa może zostać na swoim miejscu.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.Rozumiem
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