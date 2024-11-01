SmartPath

Program SmartPath umożliwiający przekształcenie systemu MR do architektury dStream pozwala na wydłużenie okresu użytkowania systemu. To rozwiązanie, które daje możliwość wykonywania szerokopasmowego obrazowania cyfrowego MR bez konieczności kupowania nowego systemu, jest dużo tańsze niż nowy system. Nie ma też potrzeby tworzenia nowej pracowni MR. W trakcie wykonywania niezbędnych przeróbek magnes może pozostać w sali badań, co wiąże się z dużo mniejszymi komplikacjami dla funkcjonowania szpitala.