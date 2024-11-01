Składają się ze zintegrowanej cewki typu Posterior i cewki dS Base. Nie wymagają wymiany cewek, co usprawnia przebieg pracy. Cewka podstawowa może zostać na swoim miejscu.
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