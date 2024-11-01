W pełni cyfrowa, 32-elementowa konstrukcja cewki zapewnia wysoki stosunek sygnału do szumu i dużą szybkość skanowania. Pokrycie od czubka głowy do pnia mózgu i móżdżku. Dzielona konstrukcja cewki ułatwia obsługę. Otwór na górze cewki ułatwia poprowadzenie odprowadzeń EEG
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