Konwersja na sygnał cyfrowy w cewce pozwala na poprawę stosunku sygnału do szumu. Lepsze pozycjonowanie cewki i zwiększony stosunek sygnału do szumu dzięki giętkiej części szyjnej Większy komfort pacjenta dzięki możliwości pochylania cewki. Szybkie i łatwe przygotowanie do pracy przy użyciu połączenia bezprzewodowego części górnej.
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