Stół FlexTrak Mammo to kompleksowe rozwiązanie do badań piersi, które łączy łatwość przygotowania pacjenta, przebiegu pracy i opieki pooperacyjnej z wysoką jakością obrazu, komfortem pacjenta i wydajnością skanera. Stół FlexTrak Mammo można stosować razem z cewką dS Breast 16ch i/lub dS Breast 7ch.
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