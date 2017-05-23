Cewka ściśle dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając doskonały stosunek sygnału do szumu. Konstrukcja umożliwia wizualizację szczegółów struktur chrzęstnych i drobnych więzadeł. Cewkę można nieco obrócić względem jej podstawy, aby zwiększyć wygodę pacjenta i ułatwić montaż.
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