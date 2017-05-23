Konstrukcja cewki zapewnia wysoki współczynnik SNR, który jest wymagany do akwizycji obrazów o małym polu widzenia (FOV). Cewkę, którą można ułożyć z boku pacjenta, mocuje się do sztywnej podstawy w celu ograniczenia artefaktów spowodowanych ruchami wykonywanymi przez pacjenta.
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