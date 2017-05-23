Cewka w kształcie buta narciarskiego zapewnia doskonałe pokrycie stawu skokowego, jak również całej stopy wraz z palcami i wizualizację szczegółów struktur chrzęstnych w wysokiej rozdzielczości. Stopę można ustawić w pozycji pionowej lub do 15 stopni zgięcia podeszwowego.
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