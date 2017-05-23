Cewkę opracowano w celu zapewnienia wysokiej jednorodności sygnału w całym obszarze stawu barkowego oraz doskonałej penetracji obrąbka stawowego. Składa się z podstawy i regulowanej przystawki barkowej, którą można unosić i obracać w celu wygodnego ułożenia pacjenta.
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