Specjalistyczna 8-elementowa cewka jest przeznaczona do wykonywania badań tułowia i serca u dzieci. Choć zoptymalizowano ją pod kątem badań noworodków, można z powodzeniem stosować ją u wszystkich pacjentów o masie ciała do 10 kg. Dwuelementowa konstrukcja cewki pozwala na zdjęcie górnej części i uzyskanie swobodnego dostępu do małego pacjenta. Aby zapewnić dziecku dodatkowe podparcie, można zastosować wyprofilowaną podkładkę. Dla starszych dzieci przeznaczone są natomiast specjalne materace, na których kładzie się je na czas badania.
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