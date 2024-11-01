W pełni zintegrowany z interfejsem akwizycji użytkownika, kompleksowy zestaw badań spektroskopii protonowej metodą pojedynczego woksela, wielu wokseli i spektroskopii wielowarstwowej. Połączenie technologii obrazowania spektroskopowego Turbo, dS SENSE i matrycy anizotropowej pozwala na skrócenie czasu pozyskiwania obrazu. Wbudowany pakiet oprogramowania SpectroView Analysis umożliwia wizualizację i przetwarzanie wszystkich danych spektroskopowych.
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