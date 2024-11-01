Aplikacja SmartExam* zapewnia powtarzalność wyników planowania dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, które automatycznie planuje geometrie skanowania w oparciu o zatwierdzone preferencje skanowania. Umożliwia to ustandaryzowanie badań MR i pomaga zwiększyć spójność wyników badań kontrolnych u jednego pacjenta oraz u różnych pacjentów.
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