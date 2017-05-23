3D BrainVIEW to zaawansowana technika obrazowania 3D TSE umożliwiająca pozyskiwanie danych izotropowych wysokiej rozdzielczości w dowolnej płaszczyźnie, w tym skośnej, bez utraty rozdzielczości, co pomaga zwiększyć pewność podczas diagnozowania zmian chorobowych.
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